FPF divulga detalhes das finais das competições de base de 2025

Náutico e Santa Cruz em duelo pela Copa Pernambuco Sub-20 de 2025 ( Rafael Vieira/ FPF)

Nesta segunda-feira (24), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou as tabelas das finais dos torneios de base de 2025. Os confrontos vão acontecer entre quarta (26) e sábado (29), todos com transmissão pela TV FPF. As finais das categorias Sub-20, Sub-17, Sub-15 e Sub-13 são a chance dos jovens da base dos clubes demonstrarem seus talentos e darem um passo a mais em busca do sonho de ser profissional.

Para iniciar a maratona de finais, o título do Sub-20 será o primeiro em disputa, com Náutico e Santa Cruz brigando pela taça na próxima quarta-feira (26), às 15h, na Arena de Pernambuco. Este será o único confronto que haverá a presença de público, com os clubes recebendo os ingressos e sendo responsáveis pela distribuição entre os torcedores. A bilheteria do estádio não estará aberta.

Na quinta-feira (27), o CT do Retrô receberá a decisão do Sub-13 e do Sub-15. O título do Sub-13 entrará em disputa às 9h, onde Sport e Retrô se enfrentam pela taça. No horário da tarde, às 15h, os meninos do Sub-15 de Náutico e Sport disputam pelo título da categoria.

No próximo sábado (29), às 9h, o CT do Retrô volta a receber uma final. Retrô e Petrolina se enfrentam na decisão do Pernambucano Sub-17. Em nenhuma das partidas que acontecerá no CT da Fênix de Camaragibe haverá a presença de público.

Em caso de empate em algumas das finais, o campeão será decidido nas cobranças de pênaltis.

CRONOGRAMA DAS FINAIS

Sub-20: Náutico x Santa Cruz – 26/11, 15h, Arena de Pernambuco (ingressos distribuídos pelos clubes).

Sub-13: Sport x Retrô – 27/11, 9h, CT do Retrô (sem público).

Sub-15: Náutico x Sport – 27/11, 15h, CT do Retrô (sem público)

Sub-17: Retrô x Petrolina – 29/11, 9h, CT do Retrô (sem público).



