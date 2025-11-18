Elenco do Retrô se reapresenta visando a temporada de 2026

A temporada de 2026 do Retrô se inicia no Campeonato Pernambucano, que tem previsão de início para a 2ª semana de janeiro

Retrô se reapresenta para temporada de 2026 (Divulgação/ Retrô)

Na última segunda-feira (17), os jogadores do Retrô se reapresentaram ao clube, visando a preparação para a próxima temporada. O primeiro desafio da Fênix de Camaragibe em 2026 se inicia na segunda semana de janeiro, com Campeonato Pernambucano abrindo o calendário.

Após um ano de altos e baixos, a aposta nas categorias de base para o ano de 2026 será enorme, devido ao momento que o clube enxerga a necessidade de reduzir custos e buscar um projeto de longo prazo. A diretoria azulina deve apostar em elenco com uma mistura entre jovens da base e peças experientes para montar um elenco competitivo para a próxima temporada.

Contratações

Ainda na última segunda-feira (17), a Fênix de Camaragibe anunciou três novas contratações para o ano de 2026. Começando pela lateral-direita, o clube contratou David Júnio, de 31 anos, que pertencia ao Aparecidense, e Iury Pinheiro, de 27 anos, que estava no URT. Além dos reforços na defesa azulina, o Retrô trouxe o atacante Fabrício Pereira, que atou no Confiança na Série C de 2025.

2025

Em 2025, o Retrô viveu uma temporada de altos e baixos. Enquanto a Fênix de Camaragibe alcançou a sua primeira disputa da Série C na história do clube, o desfecho não terminou como o esperado, o time azulino foi rebaixado na 19ª colocação, e voltou a Série D para o ano de 2026.

Já no Campeonato Pernambucano, o Retrô alcançou a final do campeonato pela 3ª vez nos últimos quatro anos, porém novamente com o mesmo resultado, a Fênix de Camaragibe foi derrotada pelo Sport e se tornou tri-vice do estadual. Ao longo dos anos, o clube vai postulando entre os principais times pernambucanos, fazendo frente ao Sport, Náutico e Santa Cruz na disputa pela taça do estadual.

Além disso, o clube alcançou ares pouco esperados pelos torcedores do esporte. Na Copa do Brasil de 2025, o Retrô alcançou as oitavas de final, passando por Jequié-BA, Atlético-GO e Fortaleza. A reta final da competição mais rentável do país foi contra o Bahia, onde o time azulino perdeu o jogo de ida por 3 a 2 e empatou na volta, terminando entre os 16 melhores times da competição.



