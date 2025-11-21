FPF convoca conselho técnico do Campeonato Pernambucano de 2026

Reunião definirá exigências administrativas e detalhes de estrutura para a edição 2026 do estadual

Taça do Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira/ FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) marcou para a próxima sexta-feira (28), o Conselho Técnico que vai definir a fórmula de disputa do campeonato estadual de 2026. A reunião foi convocada pelo presidente da federação, Evandro Carvalho, e todos os clubes participantes da próxima edição irão participar.

O encontro acontecerá na sexta-feira (28), às 16h, na sede da federação, na Boa Vista. Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Jaguar, Maguary, Decisão e Vitória serão os oito componentes do Pernambucano de 2026. Cada um deles terá direito a um representante na reunião do conselho que discutirá questões essenciais para a próxima edição do estadual.

Pontos a serem discutidos na reunião

- Formato do campeonato

- Calendário

- Apresentação da Certidão Negativa de Débito do TJD-PE;

- Comprovação do cumprimento do Art. 46-A da Lei 9.615/1998 (lei Pelé);

- Além da entrega da Licença de Funcionamento anual das equipes;

- Indicação dos estádios que servirão como mandos de campo, incluindo a necessidade de autorização do proprietário quando o local não pertencer ao clube;

Formato e datas

O modelo de disputa do estadual deve sofrer alterações em 2026. Os clubes devem continuar se enfrentando na primeira fase, em turno único. Porém, ao diminuir o número de participantes de 10 para oito, menos datas serão destinadas ao estadual e o modelo de classificação para segunda fase deve ser alterado.

Em 2025, 17 datas foram destinadas ao Pernambucano e os dois primeiros colocados da primeira fase se classificavam direto para a semifinal, enquanto os times da 3ª a 6ª colocação disputavam as quartas de final. Já em 2026, a expectativa é que o torneio aconteça em 11 datas, e o modelo de classificação seja alterado, devido a quantidade de times participantes.

O Campeonato Pernambucano ainda não tem data definida para o seu início. As possíveis datas de início são: dia 7 ou 11 de janeiro. Na segunda opção, a competição se estenderia até o carnaval.

Assim como em outras edições, o próximo Campeonato Pernambucano seguirá garantindo vagas para a Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste.