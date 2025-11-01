Vitória vence o América nos pênaltis, conquista o acesso e é campeão da Série A2 do Pernambucano

O Tricolor das Tabocas garantiu o acesso à elite estadual de 2026 com a conquista deste sábado (1º)

Vitória é campeão da Série A2 (Rafael Vieira / FPF)

O Vitória é o novo campeão do Campeonato Pernambucano da Série A2 2025. Em uma final emocionante realizada neste sábado (1º), na Arena de Pernambuco, o Tricolor das Tabocas empatou por 1 a 1 com o América no tempo normal e venceu por 4 a 2 nos pênaltis, conquistando o título e o acesso à elite do futebol estadual em 2026.

América e Vitória protagonizaram uma primeira etapa de muita entrega e oportunidades para ambos os lados. Aos seis minutos, Pedro Maycon arriscou de fora da área, e o goleiro Cris fez boa defesa. Logo depois, Guilherme Escuro tentou surpreender com um chute do meio-campo, quase encobrindo o goleiro Igor Rayan.

Aos 30 minutos, Brown cruzou fechado e carimbou o travessão, assustando o Vitória. O placar foi inaugurado aos 14 minutos do segundo tempo, quando Rickelme fez ótimo cruzamento e Hítalo subiu mais alto que a defesa, cabeceando firme para abrir o marcador: 1 a 0 Vitória.

O América reagiu no fim do jogo e empatou aos 45 minutos, em jogada trabalhada pela esquerda. Brown avançou, tocou para Gregório, que bateu forte e contou com desvio em Hítalo para deixar tudo igual.

Decisão nos pênaltis e festa tricolor na Arena

Com o empate por 1 a 1 no tempo normal, a decisão foi para as penalidades. O Vitória converteu quatro cobranças. Com isso, o Tricolor das Tabocas venceu por 4 a 2 nas penalidades, garantindo o título da Série A2 2025 e o retorno à Série A1 do Campeonato Pernambucano.

Campanha e trajetória até o título

Na primeira fase, o Vitória terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 1 derrota), marcando 9 gols e sofrendo 6.

Nas semifinais, o time superou o Centro Limoeirense por 3x1, também na Arena de Pernambuco, com grande atuação ofensiva.