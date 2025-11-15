O time mais amado pelas derrotas: Íbis comemora seus 87 anos de história

Ex-jogador do Íbis tira seu sustento do salão de beleza. Foto: marlon Diego/Esp. DP ()

Grande dia para o futebol pernambucano. O Íbis está comemorando mais um aniversário neste dia 15 de novembro, chegando aos seus 87 anos como um dos clubes mais conhecidos do futebol brasileiro, não por títulos, mas por uma trajetória singular que o trouxe a alcunha de "o pior time do mundo".

Fundado em 1938 no município de Paulista, o Íbis viveu longas sequências de derrotas entre as décadas de 1970 e 1980, período que consolidou seu apelido e chamou a atenção da imprensa mundial. A alcunha que para muitos é taxada como motivo de vergonha, acabou se tornando o grande trunfo do clube.

Com muita criatividade, o Íbis abraçou o personagem de "pior time do mundo" e encontrou nas redes sociais o espaço ideal para transformar fracassos em sucessos. Em sua biografia da conta do instagram, onde possui 470 mil seguidores, o clube tem a informação sobre o recorde conquistado pelo time no Guinness Book. O recorde em questão é o de 3 anos e 11 meses sem vencer.

Mesmo sem disputar competições nacionais, o Íbis acumula milhares de visualizações e interações diárias. A linguagem leve utilizada pelo clube traz os torcedores de todos os cantos do mundo a abraçarem a essência do time. Essa força nas redes sociais sustenta o Íbis no cenário nacional, mesmo sem conquistas dentro de campo.

Após a finalização da Série A2 do Pernambucano de 2024, o Íbis terminou na 9ª colocação, caindo para a extinta Série A3 do campeonato estadual. Por isso, em 2025, o clube comemora seus 87 anos sem entrar em campo oficialmente.

87 é nosso!



15/11/1938 ???? pic.twitter.com/VP1aIpMasH — Íbis Sport Club (@ibismania) November 15, 2025

TRIO DE FERRO

Apesar do seus histórico de derrotas consecutivas e ser conhecido por apenas perder, o Pior time do Mundo já venceu os três grandes da capital de Pernambuco em sua história.

Contra o Sport, o Íbis soma três vitórias, todas no Campeonato Pernambucano. A primeira em 1947, quando o Derrotinha ganhou por 5 a 4 do Leão, em seguida em 1952, vencendo por 2 a 0 e por último, no 1 a 0 em 1970, a mais "diferente" das vitórias, na ocasião, o "pior time do mundo" utilizou chuteira emprestadas pelo Sport para jogar, como foi relatado no jornal do Diario de Pernambuco da época.

Enfrentando o Náutico, o time rubro-negro superou o Timbu em quatro ocasiões. Duas vezes em 1948, vencendo por 1 a 0 e 5 a 3, uma em 1961 pelo placar de 1 a 0 e umas das mais recentes vitórias contra o Trio de Ferro, em 2000, quando venceu o alvirrubro também por 1 a 0.

Já a frente do Santa Cruz, o Derrotinha venceu em duas ocasiões, em 1965, quando derrotou o Tricolor do Arruda por 1 a 0 e em 2023, onde o Íbis venceu a Cobra Coral por 3 a 1, deixando o Santa Cruz sem calendário no ano de 2024.