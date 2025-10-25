diariodepernambuco.com.br
Interior
ARENA DE PERNAMBUCO

Vitória vence Centro Limoeirense e está na final da Série A2 do Pernambucano

Tricolor das Tabocas derrotou o representante de Limoeiro por 3 a 1 e segue sonhando com o retorno à elite estadual

Redação

Publicado: 25/10/2025 às 19:30

Seguir no Google News Seguir

Vitória está na final da Série A2/Rafael Vieira/FPF

Vitória está na final da Série A2 (Rafael Vieira/FPF)

O Vitória está na final do Campeonato Pernambucano da Série A2. Neste sábado (25), na Arena de Pernambuco, o Tricolor das Tabocas venceu o Centro Limoeirense por 3 a 1 e garantiu a classificação para a decisão do torneio. O adversário sairá do confronto entre América e Caruaru City, que se enfrentam neste domingo (26).

O Vitória mostrou eficiência nas bolas paradas. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, com Hitalo Rogério, de cabeça. Na segunda etapa, Marquinhos ampliou também de cabeça, e Gilvan, de pênalti, fez o terceiro, consolidando o domínio da equipe vitoriense. O Centro Limoeirense ainda descontou nos acréscimos, com um belo gol de falta marcado por David, fechando o placar em 3 a 1.

 

 

SOLIDARIEDADE 

Além do jogo em campo, a semifinal teve um importante gesto de solidariedade. O acesso à Arena foi mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível, e todo o material arrecadado será doado à Casa do Pão, instituição ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, que presta assistência à população em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade social.

Com o triunfo, o Vitória chega à grande final em busca do título e do retorno à elite do futebol pernambucano. A decisão será em jogo único, também na Arena de Pernambuco, no próximo final de semana.

A2 , arena de pernambuco , campeonato , Campeonato Pernambucano , Caruaru City , centro , Centro Limoeirense
Mais de Interior

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP