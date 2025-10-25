Vitória vence Centro Limoeirense e está na final da Série A2 do Pernambucano
Tricolor das Tabocas derrotou o representante de Limoeiro por 3 a 1 e segue sonhando com o retorno à elite estadual
Publicado: 25/10/2025 às 19:30
Vitória está na final da Série A2 (Rafael Vieira/FPF)
O Vitória está na final do Campeonato Pernambucano da Série A2. Neste sábado (25), na Arena de Pernambuco, o Tricolor das Tabocas venceu o Centro Limoeirense por 3 a 1 e garantiu a classificação para a decisão do torneio. O adversário sairá do confronto entre América e Caruaru City, que se enfrentam neste domingo (26).
O Vitória mostrou eficiência nas bolas paradas. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, com Hitalo Rogério, de cabeça. Na segunda etapa, Marquinhos ampliou também de cabeça, e Gilvan, de pênalti, fez o terceiro, consolidando o domínio da equipe vitoriense. O Centro Limoeirense ainda descontou nos acréscimos, com um belo gol de falta marcado por David, fechando o placar em 3 a 1.
O VITÓRIA É FINALISTA DO PERNAMBUCANO SÉRIE A2 BETNACIONAL! ?????— Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) October 25, 2025
Após vencer o Centro Limoeirense por 3 x 1, o Taboquito garantiu sua vaga na grande final! ???? pic.twitter.com/hCX3Wv2bZY
SOLIDARIEDADE
Além do jogo em campo, a semifinal teve um importante gesto de solidariedade. O acesso à Arena foi mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível, e todo o material arrecadado será doado à Casa do Pão, instituição ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, que presta assistência à população em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade social.
Com o triunfo, o Vitória chega à grande final em busca do título e do retorno à elite do futebol pernambucano. A decisão será em jogo único, também na Arena de Pernambuco, no próximo final de semana.