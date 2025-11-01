América e Vitória duelam por acesso na final da Série A2 do Pernambucano

Apenas um dos clubes se classificará para à elite do futebol pernambucano em 2026

Renato Henrique, artilheiro do América-PE e Hitalo Rogério, zagueiro do Vitória das Tabocas (Rafael Vieira/ FPF)

Neste sábado (01/11), às 15h, na Arena de Pernambuco América e Vitória se enfrentam final do Campeonato Pernambucano Série A2. O duelo promete muito mais do que apenas um troféu, está em jogo o retorno à elite do futebol estadual em 2026. O confronto contará com transmissão ao vivo e gratuita pela TV FPF e pela TV Guararapes.

A partida será recheada de emoções, pois apenas um dos clubes seguirá para a primeira divisão do campeonato estadual. América e Vitória não disputam a Série A1 do Pernambucano há, respectivamente três e quatro anos.

América



O América é um dos clube é um dos mais tradicionais de Pernambuco que detém seis títulos estaduais. O Mequinha viveu anos de glórias nas décadas passadas, mas nos últimos anos tenta retornar a elite do futebol pernambucano, onde sua última participação na Série A1 foi em 2022.

O América montou um elenco com peças de peso para a competição, entre os destaques estão os atacantes Héricles e Pedro Maycon, que foram, respectivamente, artilheiro e vice-artilheiro da Série A1 do Pernambucano de 2025, atuando por outros clubes. Além do capitão e artilheiro da equipe na competição, Renato Henrique.

O Mequinha chega para a final invicto no campeonato, com oito vitórias e um empate, entre fase de grupos e mata-mata. A classificação para a final veio após a vitória polêmica por 2 a 1 sobre o Caruaru City.

Vitória das Tabocas

Do outro lado está o Vitória das Tabocas que já foi presença constante na primeira divisão, mas não disputa a Série A1 desde 2021. O clube tenta voltar a elite para provar que o futebol do interior ainda tem força para competir de igual para igual com os da capital.

O Tricolor chega embalado para a decisão após se recuperar no campeonato, que atualmente está com três vitórias seguidas. Ao todo no campeonato, o clube comandado pelo técnico Luiz Carlos Mendes venceu quatro partidas, empatou quatro e perdeu uma.

Nomes conhecidos como Matheus Baraka (Sport), Hitalo (Central) e Gilvan (Santa Cruz) integram o elenco do tricolor em busca da vitória e o retorno a elite pernambucana.

Prováveis escalações

América PE- Rayan, Jonathan, Iranilson, Lucas Sales, França, Gustavo Petrocelli, Renato Henrique, Memo, Franklin Omah, Brown, Luis Felipe

Vitória das Tabocas- Cris, Arthur Edeson, Tiago Bahiano, Hitalo Rogério, Eduardo Melo, Herick, Rickelme Lopes, Guilherme Escuro, Marquinhos, Gilvan, Yuri Mamute