América vence Caruaru City e enfrenta o Vitória na final da Série A2 do Pernambucano

Jogadores do América-PE em jogo pela Série A2 (Rafael Vieira / FPF)

O América está na final do Campeonato Pernambucano da Série A2. Jogando na Arena de Pernambuco neste domingo (26), o Alviverde venceu o Caruaru City por 2 a 1 e garantiu presença na decisão contra o Vitória, que eliminou o Centro Limoeirense no sábado (25).

O confronto foi equilibrado e de alto nível técnico, com atuações seguras das duas equipes e participação importante do VAR, que auxiliou a arbitragem em lances decisivos.

O América abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Brown, que subiu mais alto e marcou de cabeça. O Caruaru City reagiu e empatou também pelo alto, com João Victor, igualando o marcador. Na segunda etapa, Pedro Maycon, em bela cobrança de falta, garantiu o triunfo do Mequinha e a vaga na final.

Além do espetáculo em campo, a semifinal teve um gesto de solidariedade marcante. Mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis foi arrecadada nas duas partidas semifinais, realizadas com acesso solidário mediante doação de 1kg de alimento. Todo o material será destinado à Casa do Pão, instituição mantida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, que presta assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com a vitória, o América avança à grande final da Série A2 para enfrentar o Vitória. A decisão será realizada no próximo sábado, 1º de novembro, novamente na Arena de Pernambuco, com transmissão da TV Guararapes.

Vale lembrar que apenas o campeão garantirá vaga na elite estadual de 2026. Quem conquistar o acesso entre América e Vitória, se juntará a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Decisão e Jaguar na Primeira Divisão do Campeonato Pernambucano da próxima temporada.