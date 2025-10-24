Semifinais da Série A2 do Pernambucano acontecem neste fim de semana na Arena

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Nivaldo Fran / DP Foto)

Valendo vaga na decisão, as semifinais do Campeonato Pernambucano da Série A2 acontecem neste fim de semana. As duas classificatórias serão realizadas em jogos únicos na Arena de Pernambuco e em caso de empate no tempo regulamentar, as disputas serão decididas nos pênaltis.

No sábado (25), Vitória e Centro Limoeirense se enfrentam às 15h, na Arena de Pernambuco. O Tricolor das Tabocas terminou a primeira fase ostentando a liderança do Grupo A e somou 13 pontos nas oito rodadas da fase inicial.

O Dragão de Limoeiro, por sua vez, chega ao confronto após encerrar a primeira fase na 2ª colocação do Grupo B. A equipe obteve uma campanha melhor do que a do próprio Vitória e somou 14 pontos na competição. Devido à pontuação acima da média do América, o Centro Limoeirense acabou com a segunda vaga em sua chave.

Já no domingo (26), acontece a outra semifinal para definir vaga na decisão. O América encara o Caruaru City, às 15h, também na Arena. O Mequinha chega como favorito ao confronto após fazer uma grande primeira fase. Terminando na liderança isolada do Grupo B, o América somou 22 pontos na tabela, com sete vitórias e apenas um empate na fase inicial. A equipe também marcou 25 gols e possui o artilheiro da Série A2, Renato Henrique, com oito gols anotados.

O Caruaru City encara o Mequinha após ser segundo colocado no Grupo A, mas com o mesmo número de pontos do líder Vitória. O Leopardo somou 13 pontos em sua campanha da fase de grupos, com três vitórias, quatro empates e uma derrota.

As duas partidas das semifinais terão transmissão da TV FPF, no YouTube, e o acesso ao estádio se dará através da entrega de 1 kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de assistência social.

Vale lembrar que apenas o campeão da Série A2 garante vaga na elite estadual de 2026. A grande final, inclusive, já acontece no final de semana posterior ao das semifinais. Quem conquistar o acesso, se juntará a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Decisão e Jaguar na Primeira Divisão do Campeonato Pernambucano da próxima temporada.

Semifinais na Arena de Pernambuco:

Sábado (25/10) – 15h: Vitória x Centro Limoeirense

Domingo (26/10) – 15h: América x Caruaru City