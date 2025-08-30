Série A2 do Campeonato Pernambucano tem início neste fim de semana

O Campeão garante vaga na elite do futebol estadual; duas partidas da primeira rodada contam com transmissão gratuita

Troféu da Série A2 do Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira/FPF)

O fim de semana marca o início da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Será a 32ª edição do torneio que garante uma vaga na elite estadual. São duas partidas no sábado (30) e outras duas no domingo (31). Dois jogos terão transmissão ao vivo pelo canal da TV FPF no YouTube.

A primeira rodada abre com dois confrontos simultâneos às 15h do sábado. No estádio Antônio Inácio, o Caruaru City recebe o Vitória das Tabocas. O Leopardo chega após ter sido 3º colocado na Série A3 em 2024, enquanto o Tricolor vem da boa campanha na última A2, sendo eliminado na semifinal para o Jaguar, último campeão. A TV FPF transmite o duelo.

Também às 15h, no estádio Limeirão, acontece o duelo entre Ypiranga e Porto. A Máquina de Costura avançou até a 2ª fase da A2 na temporada passada antes de também ser eliminado pelo Jaguar. Já o Gavião volta à divisão de acesso após ser rebaixado da elite do Estadual.

No domingo, às 10h, o Vera Cruz enfrenta o América no estádio Ademir Cunha. Em 2024, o Galo das Tabocas terminou apenas em 7º lugar na segunda divisão, enquanto o América brilhou ao conquistar a A3 de forma invicta. O jogo também terá transmissão gratuita da TV FPF.

Fechando a rodada, às 15h, o Belo Jardim encara o Ipojuca no estádio Lacerdão. O Calango herdou uma vaga na A2 após terminar em 4º lugar na Série A3 e ser beneficiado pela desistência da Cabense. Já o Ipojuca disputou a A2 do ano passado e chegou até a 2ª fase, justamente sendo eliminado pelo Azulão.

Vale ressaltar que, como os grupos possuem número ímpar de equipes, uma sempre folga a cada rodada. Nesta estreia, ficam de fora Centro Limoeirense e Águia.



GRUPOS DA SÉRIE A2 DO PERNAMBUCANO:

GRUPO A: Caruaru City, Porto, Vitória, Ypiranga e Águia



GRUPO B: América, Belo Jardim, Centro Limoeirense, Ipojuca e Vera Cruz