Itamar Schülle é demitido do Retrô restando duas rodadas para o fim da Série C

O treinador disputou apenas 10 jogos pela Fênix e deixa o comando da equipe com rebaixamento praticamente selado na Terceira Divisão

Itamar Schülle, ex-técnico do Retrô (Rafael Vieira / DP Foto)

O treinador Itamar Schülle não é mais o comandante do Retrô. O técnico foi demitido da Fênix de Camaragibe restando duas rodadas para o fim da primeira fase da Série C e com o rebaixamento praticamente selado para a Quarta Divisão.

Em sua segunda passagem pelo Retrô, Itamar disputou 10 partidas e não conseguiu resultados expressivos na luta pela permanência na Terceirona. O treinador teve seis derrotas, três empates e apenas uma vitória no recorte, incluindo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia.

Itamar Schülle deixa o clube pernambucano na 19ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, em uma situação praticamente irreversível. O Retrô tem 13 pontos conquistados, seis a menos que a primeira equipe de fora da zona de rebaixamento, restando duas rodadas para o fim da primeira fase da Série C.

Itamar foi o quinto treinador da Fênix de Camaragibe nesta temporada. Também passaram no clube em 2025 os técnicos Evaristo Piza, Milton Mendes, Dico Wooley e Wires Souza.

A segunda passagem de Schülle pelo clube azulino não foi como o esperado. Em seu primeiro trabalho na equipe, o treinador conquistou o acesso e o histórico título do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024.



Onda de saídas

Além de Itamar Schülle, o executivo de futebol Francisco Sales também foi desligado da Fênix. O profissional estava desde 2024 como um dos nomes fortes do futebol do clube.