Executivo Francisco Sales anuncia saída do Retrô em meio à crise na Série C

O executivo de futebol anunciou o seu desligamento da Fênix de Camaragibe, que vive situação delicada no Campeonato Brasileiro

Francisco Sales, ex-executivo de futebol do Retrô (Divulgação / Retrô)

Em meio à crise e rebaixamento cada vez mais próximo na Série C do Campeonato Brasileiro, o executivo Francisco Sales anunciou a sua saída do Retrô. O profissional fez o anúncio do seu desligamento através da rede social.

Sales era um nome forte no futebol do Retrô e deixa o clube restando duas rodadas para o fim da disputa da Terceira Divisão. Ocupando a 19ª posição, o clube pernambucano tem apenas 13 pontos conquistados, seis a menos que a primeira equipe de fora da zona de rebaixamento, e vê o seu destino do descenso cada vez próximo.

Durante a sua passagem na Fênix, Francisco Sales participou do acesso e do título histórico do Campeonato Brasileiro da Série D, em 2024. O executivo também esteve envolvido no vice-campeonato pernambucano e na classificação às oitavas da Copa do Brasil desta temporada.