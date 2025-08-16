Maringá x Retrô: onde assistir, horário e escalações dos times para jogo da Série C
O Retrô pode ser rebaixado ainda nesta rodada, contra o Maringá
Publicado: 16/08/2025 às 09:00
São Loureço da Mata, 06/08/2025 - RETRÔ X BAHIA - Na noite desta quarta-feira(06), a equipe do Retrô, recebeu a equipe do Bahia pela Copa do Brasil na Arena de Pernambuco. Jogador do Retrô, Failho (Rafael Vieira)
Neste sábado (16), o Retrô visita o Maringá para a disputa da 17ª rodada da Série C de 2025. A partida acontece às 17h, no Estádio Regional Willie Davids, no Paraná. O jogo tem uma importância enorme para a Fênix de Camaragibe, que se perder, pode ser rebaixada antecipadamente para a quarta divisão. A partida terá transmissão ao vivo pela SportyNet+.
O time comandado por Itamar Schulle vem de uma péssima sequência para a partida. Somando todas as competições, já são cinco partidas sem vencer. A última vitória da Fênix aconteceu contra o Brusque, pela 13ª rodada da Série C, onde na época, o triunfo quebrava uma sequencia de sete jogos sem vencer. Ou seja, nos últimos 14 jogos, o Retrô venceu apenas dois. Além de empatar cinco vezes e perder em sete.
O confronto entre a Fênix de Camaragibe e o Dogão coloca frente a frente o terceiro pior visitante e o terceiro pior mandante. Jogando fora de casa pela Série C de 2025, o Retrô somou apenas quatro pontos. Em oito jogos foram seis derrotas, um empate e uma vitória, com somente três gols marcados e 11 sofridos. Já o Maringá conquistou nove pontos jogando dentro de casa, com duas vitórias, três empates e duas derrotas, marcando sete gols e sofrendo oito.
O Retrô segue com problemas no Departamento Médico do clube, para o confronto o técnico Itamar Schulle segue sem contar com três jogadores, são eles:
Paulo Ricardo: Pós operatório de LCA
Denilson: Ruptura no tendão patela
Fernandinho: Cirurgia no Tendão de Aquiles
MARINGÁ
O Dogão vai para a partida com uma sequência de 13 jogos sem vencer. A última vitória do time paranaense aconteceu há mais de três meses, no dia 3 de maio, quando venceu o Confiança jogando dentro de casa. Atualmente o Maringá está em uma sequência de quatro empates seguidos, onde três desses foram contra times que estão brigando para não cair para a quarta divisão, são eles: Figueirense (17 pontos), Tombense (12 pontos) e ABC (17 pontos). Para a partida, o objetivo do Maringá é voltar a vencer após três meses e se afastar da briga contra o rebaixamento.
FICHA DO JOGO
Prováveis escalações
Maringá:
Retrô: Fabián Volpi; Salomão, Mendonça (Robson), Rayan e Sávio; Jonas, Fabinho, Richard Franco e Iba Ly; Maycon Douglas (Mike) e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle
Local: Estádio Regional Willie Davids, no Paraná.
Horário: 17h
Transmissão: SportyNet+
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
Assistente 2: Antonio Neilson Penha Teles (AC)
Quarto árbitro: Jackson Rodrigues da Silva (AC)