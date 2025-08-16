Maringá x Retrô: onde assistir, horário e escalações dos times para jogo da Série C

São Loureço da Mata, 06/08/2025 - RETRÔ X BAHIA - Na noite desta quarta-feira(06), a equipe do Retrô, recebeu a equipe do Bahia pela Copa do Brasil na Arena de Pernambuco. Jogador do Retrô, Failho (Rafael Vieira)

Neste sábado (16), o Retrô visita o Maringá para a disputa da 17ª rodada da Série C de 2025. A partida acontece às 17h, no Estádio Regional Willie Davids, no Paraná. O jogo tem uma importância enorme para a Fênix de Camaragibe, que se perder, pode ser rebaixada antecipadamente para a quarta divisão. A partida terá transmissão ao vivo pela SportyNet+.

Em uma temporada difícil, a Fênix de Camaragibe tem a "missão impossível" de escapar do rebaixamento da Série C deste ano. O Retrô soma apenas 13 pontos, em 16 jogos realizados, o que da aproximadamente 27% de aproveitamento. Com a rodada atual, o azulino ainda disputa nove pontos e atualmente está com cinco pontos de diferença para o primeiro time fora da zona, que é justamente o Maringá, com 18 pontos somados.

O time comandado por Itamar Schulle vem de uma péssima sequência para a partida. Somando todas as competições, já são cinco partidas sem vencer. A última vitória da Fênix aconteceu contra o Brusque, pela 13ª rodada da Série C, onde na época, o triunfo quebrava uma sequencia de sete jogos sem vencer. Ou seja, nos últimos 14 jogos, o Retrô venceu apenas dois. Além de empatar cinco vezes e perder em sete.

O confronto entre a Fênix de Camaragibe e o Dogão coloca frente a frente o terceiro pior visitante e o terceiro pior mandante. Jogando fora de casa pela Série C de 2025, o Retrô somou apenas quatro pontos. Em oito jogos foram seis derrotas, um empate e uma vitória, com somente três gols marcados e 11 sofridos. Já o Maringá conquistou nove pontos jogando dentro de casa, com duas vitórias, três empates e duas derrotas, marcando sete gols e sofrendo oito.



O Retrô segue com problemas no Departamento Médico do clube, para o confronto o técnico Itamar Schulle segue sem contar com três jogadores, são eles:

Paulo Ricardo: Pós operatório de LCA

Denilson: Ruptura no tendão patela

Fernandinho: Cirurgia no Tendão de Aquiles



MARINGÁ

O Dogão vai para a partida com uma sequência de 13 jogos sem vencer. A última vitória do time paranaense aconteceu há mais de três meses, no dia 3 de maio, quando venceu o Confiança jogando dentro de casa. Atualmente o Maringá está em uma sequência de quatro empates seguidos, onde três desses foram contra times que estão brigando para não cair para a quarta divisão, são eles: Figueirense (17 pontos), Tombense (12 pontos) e ABC (17 pontos). Para a partida, o objetivo do Maringá é voltar a vencer após três meses e se afastar da briga contra o rebaixamento.

FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

Maringá:

Retrô: Fabián Volpi; Salomão, Mendonça (Robson), Rayan e Sávio; Jonas, Fabinho, Richard Franco e Iba Ly; Maycon Douglas (Mike) e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle

Local: Estádio Regional Willie Davids, no Paraná.

Horário: 17h

Transmissão: SportyNet+

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Assistente 2: Antonio Neilson Penha Teles (AC)

Quarto árbitro: Jackson Rodrigues da Silva (AC)

