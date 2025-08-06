Retrô para na defesa do Bahia, empata e está eliminado da Copa do Brasil

Derrotada no jogo de ida, a Fênix não conseguiu o resultado necessário na Arena de Pernambuco e encerrou sua melhor campanha na Copa do Brasil

Retrô e Bahia se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil (Rafael Vieira/DP Foto)

Fim da linha para o Retrô na Copa do Brasil! Nas oitavas de final, a Fênix se despediu da competição em sua melhor campanha na história ao empatar sem gols com o Bahia, na noite desta quarta-feira (6), na Arena de Pernambuco.

A equipe de Camaragibe havia sido derrotada no jogo de ida, na semana passada, por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, e precisava de ao menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Comandado pelo técnico Itamar Schülle, o Retrô não soube aproveitar as chances que teve atuando como mandante e parou na defesa tricolor, que jogava com a vantagem do empate.

Agora, a Fênix volta a campo no próximo domingo (10), às 19h, para enfrentar o São Bernardo, novamente na Arena de Pernambuco, pela Série C.

O JOGO

Precisando da vitória para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, o Retrô enfrentou dificuldades para furar a defesa do Bahia na primeira etapa do confronto disputado na Arena de Pernambuco. O jogo teve poucas chances claras nos primeiros 45 minutos.

Mesmo com a vantagem do empate, por ter vencido o jogo de ida, em Salvador, o Tricolor dominou a maior parte das ações. Logo aos sete minutos, a Fênix perdeu o atacante Tales, que saiu lesionado. Apesar da vantagem no placar agregado e atuando fora de casa, o Bahia começou pressionando, mas sem conseguir criar lances realmente perigosos no ataque.

A primeira boa oportunidade do Retrô veio apenas aos 37 minutos. Após cruzamento da esquerda, a zaga do Bahia não conseguiu o corte e Fialho finalizou com força, obrigando o goleiro Ronaldo a fazer grande defesa. A resposta do Esquadrão de Aço veio nos acréscimos, aos 47 minutos: após boa tabela, Arias cruzou e Lucho finalizou dentro da pequena área, mas Fabian Volpi brilhou e fez uma defesa espetacular, evitando o gol baiano.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Bahia seguiu com as melhores ações da partida e obrigou o goleiro Fabian Volpi a trabalhar logo aos seis minutos. Kayky fez jogada individual pela direita, invadiu a área e tocou para Lucho Rodríguez, que vinha em profundidade. O atacante finalizou com força, mas Volpi fez mais uma boa defesa e evitou o gol.

Com um futebol abaixo do esperado para um duelo de mata-mata na Copa do Brasil, o segundo tempo foi travado, marcado por muitos erros e faltas. O Tricolor tentava criar, mas desperdiçava as oportunidades que apareciam. Aos 24 minutos, Lucho Rodríguez perdeu uma grande chance de abrir o placar.

A melhor oportunidade do Bahia aconteceu já nos acréscimos, aos 45 minutos. Wilian José conduziu a bola pela direita e encontrou Jean Lucas, que recebeu na entrada da área e finalizou no ângulo. A bola explodiu na trave, assustando o goleiro do Retrô.

Sem conseguir alterar o placar, as equipes terminaram empatadas, e com a vantagem conquistada no jogo de ida, o Bahia garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, com o placar agregado de 3 a 2.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esportes DP (@esportesdp)

FICHA DA PARTIDA

RETRÔ: Fabian Volpi; Danilo (Eduardo), Rayne, Rayan Ribeiro e Salomão; Richard Franco, Iba Ly, Radsley e Diego Guerra (Felipe Ferreira); Tales (Fialho/Mike) e Vagner Love (Mascote). Técnico: Itamar Schülle.

BAHIA: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Ademir); Lucho Rodríguez (Willian José) e Kayky (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 19h30

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

4º Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Richard Franco e Vagner Love (Retrô); David Duarte e Michel Araújo (Bahia)

Público: 2.913

Renda: R$ 39.560,00