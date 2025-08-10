Retrô x São Bernardo: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela Série C

O Retrô recebe a equipe paulista neste domingo (10), às 19h, na Arena de Pernambuco

Time do Retrô antes de partida na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira / DP Foto)

Em busca de uma vitória para subir na tabela, o Retrô encara o São Bernardo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida acontece neste domingo (10), às 19h, na Arena de Pernambuco e a Fênix quer voltar a vencer para se livrar de vez do Z4. O duelo terá transmissão da SportyNet e SportyNet+.

Atualmente na 19ª colocação, o Retrô tem três vitórias, quatro empates e oito derrotas, somando 13 pontos na campanha até aqui. Estando 3 pontos atrás do Figueirense - o primeiro clube fora da zona de rebaixamento - em caso de vencer o jogo, a Fênix pode escalar a tabela e sair da zona de rebaixamento da Terceirona.

Na partida que antecedeu o duelo deste domingo, o time pernambucano teve pela frente o Bahia, pela Copa do Brasil. Após um jogo equilibrado, o confronto terminou empatado em 0 a 0, resultado que acabou eliminando a Fênix de Camaragibe nas oitavas de final da competição, mas reforçou um bom nível competitivo contra um rival da elite nacional.

Enquanto isso, o São Bernardo é o 5º colocado da Terceira Divisão, com sete vitórias, cinco empates e três derrotas, somando 26 pontos. O clube paulista entra em campo defendendo uma sequência de sete partidas seguidas sem perder. Na rodada passada, inclusive, o São Bernardo recebeu o Tombense no Estádio 1º de Maio e venceu o clube mineiro por 2 a 0.

Após esta partida, o Retrô voltará a jogar no dia 16 de agosto, no Paraná, quando visitará a equipe do Maringá, no Estádio Willie Davids. A sequência faz parte dos jogos finais para o clube azulino evitar o descenso para a Quarta Divisão, restando quatro rodadas.

Ficha do jogo

Retrô: Volpi, Danilo, Rayne, Rayan e Salomão; Iba Ly, Richard Franco e Radsley; Diego Guerra, Tales e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle.

São Bernardo: Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Hélder, Rafael Foster e Pará; Foguinho, Dudu e Romisson; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá.

Local: Arena de Pernambuco

Horário: 19h

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho(CE)

Assistentes: Zaqueu Eleuterio Linhares eFrancisco Marcondes Mendes Simão (ambos do CE)

Transmissão: SportyNet e SportyNet+