Lagarto x Central: veja onde assistir, horário e escalações dos times para jogo da Série D

O Central venceu o Lagarto no jogo de ida da segunda fase da Série D, agora precisa apenas do empate para se classificar

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. Jogador do Central, Lazarini (Rafael Vieira)

Neste domingo (10), o Central visita o Lagarto no Estádio Barretão, em Sergipe. O confronto que acontece às 16h, é válido pela volta da segunda fase da Série D. A partida é mais um passo importante rumo a Série C de 2026, se classificando neste domingo (10), o Central fica a quatro jogos do seu grande objetivo na temporada, o acesso para terceira divisão. O time alvinegro necessitar apenas do empate, devido a vitória por 1 a 0 no duelo de ida. A partida terá transmissão ao vivo pelo portal Metrópoles.





Após a vitória no primeiro jogo, o Central vai para o duelo atualmente com a 9ª melhor campanha geral da Série D. A Patativa tem uma das melhores campanhas fora de casa de toda quarta divisão, com três vitórias e quatro empates. Além de ser o único time, de toda Série D, que não perdeu jogando fora dos seus domínios.

A equipe alvinegra está em sua maior sequência sem derrotas nos últimos anos. Já são 10 partidas sem perder, onde foram conquistadas cinco vitórias e quatro empates.

CAMINHO ATÉ O ACESSO

Se classificando em cima do Lagarto pela 2ª fase da competição, o Central enfrenta o Maranhão ou Tuna Luso nas oitavas de final. Em caso de classificação para as quartas de final, fase do acesso, os confrontos são definidos pelo ranking geral da Série D, contabilizando fase de grupos e mata-mata. Os vencedores das partidas das quartas de final se garantem na Série C de 2026.

Cruzamento das quartas:

-Quartas 1: 8ª melhor campanha x 1º melhor campanha

-Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

-Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha

-Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Lagarto

O Lagarto terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo A4, com a 2ª melhor campanha dentro de casa no grupo e a 4ª melhor como visitante. Na classificação geral, o time sergipano aparece com a 19ª melhor campanha, após a derrota no jogo de ida. Nos últimos cinco jogos, o Lagardo venceu três e perdeu dois, sendo as duas derrotas seguidas (União e Central).



A partida de volta marca o encontro de dois clubes que tem como maior objetivo, chegar entre as oitavas de final do campeonato. Em vitória do Lagarto por diferença de um gol (empatando no agregado), a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Ficha do jogo



Possíveis Escalações



Lagarto: Matheus Inacio; Lucena, Leozão, Felipe e Willian; Guilherme, Theo, Thierry e Zanatelli; David e Soares. Técnico: Allan Dotti



Central: Milton Raphael; Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Aragão, Zé Arthur e Moacir; Kauê, Ruan e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio Barretão, em Sergipe

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles

Árbitro: Wasley do Couto Leao (RR)

Assistente 1: Alex Sandro Quadros Thome (RR)

Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thome (RR)

Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)