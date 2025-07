Retrô enfrenta sequência decisiva por permanência na Série C

Elenco do Retrô pela Série C (Rafael Vieira/DP Foto)

Na 17ª colocação da Série C, com apenas 13 pontos somados em 14 jogos, o Retrô amarga a zona de rebaixamento e entra agora em uma sequência de cinco partidas que vai definir seu futuro na competição. O empate sem gols contra o Ypiranga, neste sábado (26), dentro de casa, foi mais uma chance desperdiçada de reagir. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória na conta da Fênix.

Com o time pressionado e sem engrenar, mudanças até foram feitas. Itamar Schülle chegou para assumir o comando técnico, e reforços foram contratados. No entanto, uma virada de chave ainda não aconteceu. A principal preocupação segue sendo a baixa produtividade ofensiva, já que a equipe de Camaragibe marcou apenas seis gols até aqui, o pior ataque da Série C.

A reação, porém, precisa acontecer diante de adversários complicados. No próximo domingo (3), às 19h, a Fênix visita o Náutico nos Aflitos. O Timbu é o atual quarto colocado da tabela, está há sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e possui a melhor defesa da competição. Embalado e com expectativa de bom público, o clube alvirrubro vive momento oposto ao do Retrô, o que aumenta ainda mais a tensão do confronto.

Na rodada seguinte, o desafio segue alto. No dia 10, também um domingo às 19h, o Retrô encara o São Bernardo, atual quinto colocado, na Arena de Pernambuco. A equipe paulista faz boa campanha e está bem posicionada na briga por uma vaga na próxima fase.

Passados esses dois compromissos contra integrantes do G8, o Retrô terá pela frente três jogos fundamentais contra times que também lutam na parte de baixo da tabela. No dia 16, visita o Maringá, que atualmente está na 15ª colocação e também enfrenta um momento instável.

Depois, recebe o ABC no dia 24, na Arena de Pernambuco, adversário que hoje ocupa a 13ª posição. E encerra sua participação na primeira fase contra o Confiança, no dia 30, fora de casa. O time sergipano é o 16º colocado e, assim como o Retrô, tenta escapar do rebaixamento.

Com Itamar Schülle, a Fênix subiu para a Série C, conquistando, inclusive, o título da Quarta Divisão, um feito histórico para o clube e fruto de um planejamento em sequência. Um retorno amargo à Série D seria um pesadelo para a gestão do Retrô, que vem pensando em alçar voos mais altos.