Náutico x Retrô: Timbu em boa fase, mas histórico é favorável ao Retrô

Último confronto entre Náutico e Retrô terminou em 0 a 0, com a Fênix se classificando nos pênaltis (Rafael Vieira/ FPF)

Náutico e Retrô se enfrentam neste domingo (03), no Estádio dos Aflitos, pela 14ª rodada da Série C de 2025. A Fênix de Camaragibe vai para o confronto com confiança, devido ao retrospecto jogando dentro da casa do Timbu. Em cinco partidas, o Retrô perdeu em apenas uma.

Levando em conta os números do Retrô contra o Náutico, a Fênix de Camaragibe leva vantagem, porém, a grande fase do Náutico nivela o duelo. A equipe alvirrubra vive uma sequência de sete jogos na Série C, sem derrotas, onde foram quatro vitórias (duas em casa) e três empates (um em casa). Para colocar ainda mais fogo na partida, o Retrô conquistou recentemente, sua primeira vitória fora de casa na terceira divisão, quando venceu o Brusque, na 13ª rodada.

NÚMEROS NOS AFLITOS

Cinco confrontos foram realizadas no Estádio dos Aflitos. O Retrô perdeu para o Náutico em apenas uma ocasião jogado na Rosa e Silva. Ao todo são, duas vitórias da Fênix, dois empates (com uma classificação nos pênaltis) e uma derrota. Com cinco gols marcados pelo time azulino e quatro pelo alvirrubro.

1- Náutico (3) 0 x 0 (5)Retrô

2- Náutico 1 x 0 Retrô

3- Náutico 0 x 1 Retrô

4- Náutico 1 x 2 Retrô

5- Náutico 2 x 2 Retrô

NÚMEROS GERAIS

Ao todo, Retrô e Náutico se enfrentaram em 11 ocasiões, em todas elas, pelo Pernambucano. Foram cinco vitórias para a Fênix de Camaragibe, três empates e três triunfos para o Timbu.

2- Retrô 1 x 0 Náutico

3- Retrô 1 x 0 Náutico

4- Náutico 1 x 0 Retrô

5- Retrô 1 x 0 Náutico

6- Retrô 1 x 1 Náutico

7- Retrô (2) 0 x 1 (4)Náutico

8- Náutico 0 x 1 Retrô

9- Náutico 1 x 2 Retrô

10- Retrô 1 x 4 Náutico

11- Náutico 2 x 2 Retrô