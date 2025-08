Central x Lagarto: Veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela segunda fase da Série D

Central está entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira / DP Foto)

Neste domingo (3), o Central recebe o Lagarto no Estádio Lacerdão, em Caruaru. A partida acontece às 16h, e é válida pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante para a Patativa abrir vantagem dentro de casa e não precisar correr atrás do resultado no duelo de volta, em Sergipe. A partida terá transmissão ao vivo pelo portal Metrópoles. Q



O Central chega para a partida com a 14ª melhor campanha geral da Série D. A Patativa terminou em 3º lugar do grupo A3, com a 5ª melhor campanha dentro de casa, onde foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, e a melhor campanha fora de casa, com três vitórias e quatro empates. Além de ser o único time, de toda Série D, que não perdeu jogando fora dos seus domínios.



A equipe alvinegra está em sua maior sequência sem derrotas nos últimos anos. Já são nove partidas sem perder, onde foram conquistadas cinco vitórias e quatro empates.

Para a partida, a Patativa espera abrir vantagem dentro de casa, com a presença dos seus torcedores, para não precisar buscar o resultado em Sergipe. Dentro do Lacerdão, o Central não perde há quatro jogos e sofreu apenas um gol nesse tempo.



RECUPERAÇÃO NA TEMPORADA

A classificação do Central para a 2ª fase da Série D, demonstra a grande recuperação da Patativa na temporada. No início de 2025, o time alvinegro terminou o Campeonato Pernambucano rebaixado para a Série A do estadual. Modificando elenco e membros da comissão técnica, o clube conseguiu se reerguer na temporada e se classificar na terceira colocação da fase de grupos, com a 14ª melhor campanha de toda quarta divisão.

CAMINHO ATÉ O ACESSO

Caso elimine o Lagarto pela 2ª fase da competição, o Central enfrenta nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Maranhão e Tuna Luso. Em uma possível classificação para as quartas de final, fase do acesso, o cruzamento depende das posições gerais do ranking da Série D, contabilizando fase de grupos e mata-mata. Os vencedores das partidas das quartas de final se garantem na Série C de 2026.

Cruzamento das quartas:

-Quartas 1: 8ª melhor campanha x 1º melhor campanha

-Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

-Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha

-Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Lagarto

O Lagarto terminou a fase de grupos como 2º colocado do grupo A4, com a 2ª melhor campanha dentro de casa no grupo e a 4ª melhor como visitante. Na classificação geral, o time sergipano aparece com a 17ª melhor campanha da Série D. O Lagarto perdeu seu último confronto pela fase de grupos da quarta divisão, frente ao União-TO. Antes desta derrota, o clube estava em uma sequencia de três vitórias seguidas.



O confronto marca o encontro de dois clubes que almejam chegar entre as oitavas de final da competição. A partida de volta será realizada no estádio Barretão, em Sergipe, no dia 10/08 e em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Ficha do jogo



Possíveis Escalações

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hitalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva, Ruan e Erivelton (Kaue); Moacir e Zé Arthur (Jô Santos). Técnico: Leandro Sena.



Lagarto: Bruno Neri; Junior, Leozão. Geovani e Felipe; Diogo Crispim, Thierry, Soares e Zanatelli; Ueslei e Leandro. Técnico: Allan Dotti

Local: Estádio Lacerdão, Caruaru

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles

Árbitro: Paulo José Souza Mourao (MA)

Assistente 1: Elson Araujo da Silva (MA)

Assistente 2: Edna Cristina Santos Ferreira (MA)

Quarto árbitro: Anderson Luis Marques (PE)