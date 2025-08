Central inicia a venda de ingressos para o primeiro confronto contra o Lagarto-SE

Time do Central em partida contra o Ferroviário (Divulgação/Central SC)

No próximo domingo (03), a equipe do Central inicia sua trajetória no mata-mata da Série D de 2025. O adversário é o Lagarto-SE e o primeiro jogo acontece no Estádio Lacerdão, casa da Patativa, em Caruaru. A venda de ingressos já foi liberada pelo clube e o torcedor alvinegro promete presença na partida, para apoiar o time rumo a classificação para Série C, que está há poucos jogos de distância.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos de forma presencial na loja do clube e online, através do link:

A Patativa divulgou uma promoção, onde até sábado (02), todas as pessoas, inclusive visitantes, podem adquirir a meia-entrada. Além disso, sócios do clube não pagam para entrar no Estádio.

Valores:

-Arquibancada- Av Agamenon - R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)

-Cadeira - Arquibancada coberta - R$ 50,00

- Visitante - R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

Além do espetáculo principal, a equipe do Central decidiu liberar a festa e atrair mais ainda o seu torcedor para o Estádio. O clube divulgou em suas redes sociais o "Esquenta da classificação", pré-jogo que conta com a presença da banda afinasamba e o cantor Kelvin Fama, para animar o início de tarde do torcedor da Patativa.

PUNIÇÃO STJD

Em contato com o Central, a reportagem do Diario de Pernambuco apurou que a punição imposta ao clube só terá início 10 dias após a notificação oficial. Com isso, a presença de torcedores está liberada para o duelo da 2ª fase da competição. O clube informou ainda que pretende recorrer da decisão. Caso o recurso seja indeferido, a equipe alvinegra terá que cumprir três partidas com portões fechados. Assim, caso avance às fases seguintes, a torcida só poderá voltar ao Lacerdão em uma possível final.