STJD aplica punição ao Central após denúncia de racismo com goleiro do América-RN

Estádio Lacerdão, casa do Central (Rafael Vieira/FPF)

O Central foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após o episódio de racismo envolvendo um torcedor do clube e o goleiro Renan Bragança, do América-RN. A decisão foi tomada em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (30), e é referente ao confronto entre as duas equipes pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 4 de maio, no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

A punição prevê multa de R$ 50 mil, três jogos com portões fechados e a obrigatoriedade de realizar uma campanha antirracista nas redes sociais oficiais do clube. A Patativa recorreu da decisão, mas, caso ela seja mantida, a sanção deverá ser cumprida a partir do mata-mata do Brasileiro, fase em que o Central já terá dois jogos contra o Lagarto-SE.

Logo após o apito final da partida, vencida pelo América-RN por 2 a 1, de acordo com a denúncia, um torcedor do Central teria chamado Renan Bragança de "macaco" e realizado gestos de cunho racista na direção do atleta alvirrubro enquanto ele deixava o gramado. O caso repercutiu nas redes sociais, onde tanto o goleiro quanto o clube potiguar emitiram notas de repúdio.

Além do América-RN, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) também se posicionou publicamente em apoio ao atleta, repudiando a discriminação no futebol e reforçando o compromisso no combate ao racismo.