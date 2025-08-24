Central desperdiça chances, empata sem gols com o Maranhão e é eliminado na Série D

Diante do maior público do Lacerdão no ano, a Patativa não conseguiu reverter o placar agregado de 2 a 1 e deu adeus ao sonho do acesso

Central e Maranhão se enfrentaram pelas oitavas de final da Série D (Hugo Soares/Maranhão AC)

Central e Maranhão empataram sem gols neste domingo (24), diante de mais de 12 mil torcedores presentes no Estádio Lacerdão, em Caruaru, e o resultado eliminou a Patativa da Série D. Em partida válida pela volta das oitavas de final da competição, o clube centralino precisava vencer após a derrota por 2 a 1 no primeiro confronto, em São Luís, mas não conseguiu superar a defesa adversária no Agreste pernambucano.

Foi o maior público do Luiz Lacerda na temporada e a primeira vez que o Central não conseguiu marcar gols como mandante nesta Série D.

Agora, a Patativa só volta a atuar em 2026, quando disputará a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Maranhão aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final da Série D.

O JOGO

Assim como no jogo de ida, logo nos primeiros minutos já ficou claro que a partida seria pegada, com as faltas aparecendo cedo. Aos 5 minutos, um levantamento encontrou Jô Santos livre na pequena área, de frente para o gol, mas ainda marcado. O atacante desperdiçou a primeira grande chance do jogo ao cabecear mal e mandar a bola ao lado da meta defendida por Jean.

A tensão em campo começou a render cartões, enquanto o Central, que precisava da vitória para se classificar, tentava impor seu ritmo como mandante, mas pecava nas finalizações. Augusto Potiguar teve boa oportunidade, mas também finalizou mal.

A Patativa passou a apostar nas bolas paradas, aproveitando as faltas cometidas pela equipe do Maranhão. O time visitante só conseguiu chegar em lances com Clessione e Vagalume, mas sem grande perigo.

Apesar do volume de jogo, os donos da casa não conseguiram transformar as chances em gol e foram para o intervalo com o placar em 0 a 0 — resultado que eliminava o Central da Série D.

SEGUNDO TEMPO

O Central repetiu a postura da primeira etapa, mantendo mais a posse de bola, mas sem conseguir ser efetivo contra a meta do goleiro Jean. Potiguar voltou a aparecer como opção surpresa no ataque da Patativa, porém seguia pecando na finalização. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Maranhão teve seu grande momento na partida. Clessione arriscou de fora da área e acertou o travessão.

A pressão centralina continuou até os minutos finais. A melhor chance surgiu já nos acréscimos, aos 49 minutos, quando Moacir cabeceou forte e obrigou Jean a fazer a defesa do jogo, evitando o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Foi a última oportunidade do Central, que acabou eliminado no Lacerdão.

FICHA DA PARTIDA

CENTRAL: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Alves (Zé Arthur) e Didira (Kauê) e Juninho (Ruan); Wellington Jr. (Moacir) e Jô Santos (Raphael Macena). Técnico: Leandro Sena.

MARANHÃO: Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija (Franklin); Dudu, Rosivan e Vagalume (Jorge Rocha); Ryan (Romarinho), Clessione e Rafael (Lucas Manga). Técnico: Marcinho Guerreiro.

Local: Estádio Lacerdão, em Caruaru

Horário: 16h

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva (PI) e Alisson Lima Damasceno (PI)

4º Árbitro: Jose Woshington da Silva (PE)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Cartões amarelos: Eduardo, Augusto Potiguar, Hítalo (Central); Vagalume, Rafael, Ryan, Marcinho Guerreiro, Romarinho (Maranhão)

Público: 12.063

Renda: R$ 47.540,00

