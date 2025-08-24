Retrô empata com o ABC e tem rebaixamento para Série D consumado

Retrô ficou no 1 a 1 com o ABC, na Arena de Pernambuco, e não tem mais chance de evitar a queda para a Série D

Retrô empatou com o ABC (Renato Gomes / RBC PRESS)

Fim de semana triste para o Retrô. A Fênix teve o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro confirmado após o empate por 1 a 1 com o ABC, neste domingo (24), na Arena de Pernambuco, pela 18ª rodada da Terceira Divisão.

O time de Camaragibe tem apenas 14 pontos e está na penúltima colocação, à frente apenas do Tombense, que tem 13 pontos. Como só tem mais uma rodada, o Retrô não pode mais alcançar o 16º colocado, que é o Anápolis, com 20 pontos.

A Fênix, que foi campeã da Série D em 2024, passou apenas um ano na Terceirona. A queda é fruto de muitos erros cometidos pela direção do clube, que teve cinco técnicos este ano: Dico Woolley, Evaristo Piza, Milton Mendes, Wires Souza e Itamar Schülle, que deixou o clube no começo da semana passada.

O JOGO

Na partida contra o ABC, o Retrô abriu o placar com Danilo, aos três minutos do 2º tempo. O ABC empatou no final da partida, aos 45, com Rafael Oller.

O resultado também foi muito ruim para o time potiguar, que está em 18º lugar, com 18 pontos. Na última rodada, o ABC tem o confronto direto contra o Itabaiana. Já a Fênix se despede fora de casa contra o Confiança. Os dois jogos serão no sábado (30).