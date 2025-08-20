diariodepernambuco.com.br
Interior
CENTRAL

Central convoca torcida alvinegra para 'o jogo mais importante dos últimos anos'

Central e Maranhão se enfrentam no próximo domingo (24), pelo jogo de volta das oitavas de final

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 20/08/2025 às 11:40

Seguir no Google News Seguir

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão./Rafael Vieira

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. (Rafael Vieira)

Pela primeira partida das oitavas de final da Série D, a equipe do Central perdeu para o Maranhão por 2 a 1. Agora, o objetivo de se classificar para as quartas ficou ainda mais complicado, porém a Patativa conta com a força de sua torcida para garantir a vaga. A Patativa e o Bode se enfrentam no próximo domingo (24), às 16h, no Lacerdão. 

Veja também:
Em suas redes sociais, o Central convocou os torcedores alvinegros para comparecerem em peso para um dos duelos mais importantes dos últimos anos, afirmando que a meta de alvinegros presentes é de 10 mil. A partida é extremamente crucial para a Patativa, pois com a classificação para as quartas de final, o time fica a duas partidas do acesso à Série C de 2026. 

Com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, o Central entra em campo precisando vencer. Triunfando por um gol de diferença, o mata-mata será definido nos pênaltis, e em caso de vitória por mais de um gol, a Patativa garante diretamente a sua vaga nas quartas de final da competição. Em caso de derrota ou empate, o time alvinegro está eliminado. 

 

Bode , Central , Força da torcida , Lacerdão , Maranhão , mata-mata , Oitavas de Final , Patativa , penaltis , vitória
Mais de Interior
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP