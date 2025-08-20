Central convoca torcida alvinegra para 'o jogo mais importante dos últimos anos'
Central e Maranhão se enfrentam no próximo domingo (24), pelo jogo de volta das oitavas de final
Publicado: 20/08/2025 às 11:40
Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. (Rafael Vieira)
Pela primeira partida das oitavas de final da Série D, a equipe do Central perdeu para o Maranhão por 2 a 1. Agora, o objetivo de se classificar para as quartas ficou ainda mais complicado, porém a Patativa conta com a força de sua torcida para garantir a vaga. A Patativa e o Bode se enfrentam no próximo domingo (24), às 16h, no Lacerdão.
Com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, o Central entra em campo precisando vencer. Triunfando por um gol de diferença, o mata-mata será definido nos pênaltis, e em caso de vitória por mais de um gol, a Patativa garante diretamente a sua vaga nas quartas de final da competição. Em caso de derrota ou empate, o time alvinegro está eliminado.