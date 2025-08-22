Retrô x ABC: onde assistir, horário e escalações dos times para 18ª rodada da Série C

São Loureço da Mata, 06/08/2025 - RETRÔ X BAHIA - Na noite desta quarta-feira(06), a equipe do Retrô, recebeu a equipe do Bahia pela Copa do Brasil na Arena de Pernambuco. Jogador do Retrô, Fialho (Rafael Vieira)

Neste domingo (24), o Retrô recebe o ABC para a disputa da 18ª rodada da Série C de 2025. A partida acontece às 19h, na Arena Pernambuco. O jogo pode decretar matematicamente o rebaixamento da Fênix de Camaragibe, que soma apenas 13 pontos e está a seis do primeiro time fora da zona, porém com critérios de desempate bastante inferiores. A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN.

Em uma temporada difícil, a Fênix de Camaragibe não está resistindo a sua primeira experiencia na Série C do Campeonato Brasileiro, o time azulino permaneceu na zona de rebaixamento por mais da metade do campeonato. O Retrô soma apenas 13 pontos, em 17 jogos realizados, o que da aproximadamente 25,5% de aproveitamento. Contando com a partida deste domingo, o Retrô ainda disputa seis pontos e atualmente está há seis de diferença para o primeiro time fora da zona, o Anápolis, com 19 pontos somados.

A semana após a derrota contra o Maringá foi de perdas para a Fênix de Camaragibe, o time azulino demitiu o técnico Itamar Schulle, que na atual passagem disputou 10 partidas, onde somou seis derrotas, três empates e apenas uma vitória, incluindo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia. Além de Itamar, o executivo Francisco Sales considerado um dos nomes fortes do futebol do clube, foi desligado do clube.

Para a partida, quem comandará a Fênix de Camaragibe será o auxiliar técnico Jamesson Andrade, que já terá uma "missão impossível" logo de cara, tentar a improvável permanência na Série C, para isso precisa vencer as duas partidas e torcer para resultados de outros confrontos.

A última vitória da Fênix aconteceu contra o Brusque, pela 13ª rodada da Série C, onde na época, o triunfo quebrava uma sequencia de sete jogos sem vencer. Ou seja, nos últimos 15 jogos, o Retrô venceu apenas dois. Além de empatar cinco vezes e perder em oito.

O confronto entre a Fênix de Camaragibe e o Elefante coloca frente a frente o segundo pior mandante e o sexto melhor visitante. Jogando em casa pela Série C, o Retrô somou apenas oito pontos. Em oito jogos foram duas vitórias, três empates e três derrotas, com somente três gols marcados e oito sofridos. Já a equipe do ABC conquistou 12 pontos jogando fora de seus domínios, com duas vitórias, seis empates e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo seis.



O Retrô segue com problemas no Departamento Médico do clube, para o confronto o técnico Itamar Schulle segue sem contar com três jogadores, são eles:

Paulo Ricardo: Pós operatório de LCA

Denilson: Ruptura no tendão patela





ABC

O Elefante vai para a partida com uma sequência de cinco jogos sem vencer. A última vitória do time paranaense aconteceu há pouco mais de um mês, contra a Tombense, pela 12ª rodada. O ABC vai para a partida com duas derrotas seguidas, além de três empates. Foram dois confrontos diretos contra o rebaixamento e o alvinegro perdeu pontos nos dois, contra o Maringá (3 x 3) e contra o Figueirense (0 a 0). Para a partida, o objetivo do ABC é voltar a vencer e tentar sair da zona de rebaixamento (18ª colocação), para isso, além de triunfar, precisa contar com resultados ruins de Itabaiana e Anápolis.



FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto, Mendonça (Robson), Rayan e João Lucas; Fabinho, Richard Franco e Radsley; Maycon Douglas (Mike), Diego Matos e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade

ABC: Pedro Paulo; Matheus Rocha (Patric), Bruno Bispo, Richardson e Lucas Sampaio (Manoel); Adeílson, Bruno Leite e Anderson Rosa; Wallyson, Joãozinho e Jenison.Técnico: Rodrigo Santana



Local: Arena Pernambuco

Horário: 19h

Transmissão: DAZN

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourao (MA)

Assistente 1: Elson Araujo da Silva (MA)

Assistente 2: Jeydson Mandu Barros (MA)

Quarto árbitro: Bruno Fernandez Moreira (PE)

