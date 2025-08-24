Central x Maranhão: onde assistir, horário e escalações pelas oitavas da Série D

Central e Maranhão se enfrentam pelo jogo decisivo das oitavas de final, a primeira partida terminou em 2 a 1 para o Bode, agora a Patativa tenta responder dentro do Lacerdão

Comemoração Central (Rafael Vieira)

Neste domingo (24), o Central recebe o Maranhão no Estádio Lacerdão, em Caruaru. O confronto acontece às 16h e é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. A partida será crucial para a Patativa dar mais um passo importante rumo a Série C de 2026. O time de Caruaru precisa vencer para, ao menos levar a decisão para o pênaltis dentro do Lacerdão. A partida terá transmissão ao vivo pelo portal Metrópoles.





Após a derrota na primeira partida das oitavas de final contra o Maranhão, o time do Central vai para o duelo em casa pressionado. A equipe comandada por Leandro Sena saiu da grande sequência de 11 jogos sem perder, além de ter sofrido sua primeira derrota como visitante em toda Série D. Porém o gol marcado por Jô Santos no final da partida trouxe esperança e animo ao torcedor alvinegro, que estará presente no Lacerdão para apoiar a Patativa rumo às quartas de final.



Mesmo com a sequência de 11 jogos sem perder acabando, a equipe alvinegra não perde há cinco jogos como mandante, onde soma quatro vitórias e um empate. Porém, para se classificar diretamente, a Patativa necessita vencer por 2 gols de diferença, feito que só aconteceu em três ocasiões na temporada e apenas uma delas foi dentro do Lacerdão.

Somando Pernambucano e Série D, o Central já realizou 26 jogos na temporada, onde venceu 10, empatou nove e perdeu sete. Dos 13 confrontos que aconteceram no Lacerdão, o Central venceu sete. Apenas em uma ocasião o triunfo jogando dentro de casa foi por dois gols ou mais de diferença, jogo em questão foi contra o Retrô, na última rodada do Estadual.

O Central conseguiu o feito em mais duas partidas, porém ambas fora de casa, pela 4ª e 7ª rodada da Série D, contra Santa Cruz-RN e Treze, respectivamente.

MARANHÃO

O Bode venceu a primeira partida do mata-mata e agora pretende assegurar o resultado dentro do Lacerdão. Porém, jogando como visitante, o Maranhão tem uma péssima campanha, principalmente trazendo para o recorte atual. Pela Série D, a equipe maranhense realizou oito jogos fora de casa, vencendo apenas uma, empatando em quatro e perdendo três.

A partida coloca frente a frente duas equipes que sonham em disputar a Série C de 2026, para isso, precisam decidir as oitavas de final e também disputar as quartas de final. A partida de ida terminou em 2 a 1 para o Maranhão, enquanto a volta será disputada neste domingo (24), no Lacerdão, em Caruaru. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

FICHA DO JOGO

Possíveis escalações

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Alves e Yago; Kauê, Ruan e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija; Dudu, Railson e Vagalume; Ryan; Rafael e Clessione. Técnico: Marcinho Guerreiro

Local: Estádio Lacerdão, em Caruaru

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistente 1: Marcio Iglesias Araujo Silva (PI)

Assistente 2: Alisson Lima Damasceno (PI)

Quarto Árbitro: Jose Woshington da Silva (PE)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)