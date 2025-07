Campeonato Pernambucano tem três propostas e formato segue indefinido

Troféu do Campeonato Pernambucano 2025 (Rafael Vieira/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) reuniu, nesta sexta-feira (25), representantes de clubes de todas as divisões do Estadual para discutir a possível unificação das Séries A2 e A3 do Campeonato Pernambucano, mudança estrutural importante no formato da competição a possível unificação das Séries A2 e A3 do Campeonato Pernambucano. Uma decisão, debatida entre as equipes, ainda não aconteceu, dependendo de aprovação unânime por parte dos clubes envolvidos.

A votação está prevista para ser encerrada na próxima segunda-feira (28), após um período adicional solicitado por alguns times para avaliar melhor os cenários apresentados. No modelo proposto pela FPF, as quatro equipes melhores ranqueadas no estado: Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô seriam separadas e todas as demais equipes disputariam a primeira parte da competição.

Em contato com o Diario de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, explicou as diferentes alternativas colocadas à mesa. Segundo ele, a Federação tem buscado uma solução conjunta para reformular as divisões inferiores do futebol estadual, dando mais competitividade e organização às competições de acesso. Equipes como Retrô, Sport, Santa Cruz e Decisão solicitaram um prazo maior para avaliação.

"A Federação desenvolveu um projeto de unificação dos clubes. O América, encabeçando, junto com o Vera Cruz, o Íbis e o Náutico, apresentaram uma proposta de unificar a Série A2 e a A3 neste ano, não com a A1, como foi proposto pela Federação, para disputar uma única competição, chamada de Série Especial. Isso foi sugerido no ano passado, e os clubes, neste ano, estudaram e trouxeram propostas.”

A proposta liderada pelo América-PE prevê a unificação imediata das Séries A2 e A3, já a partir dos meses de setembro, outubro e novembro deste ano. Pelo modelo, seriam promovidos cinco clubes à elite estadual em 2025, formando uma primeira divisão com 12 equipes, divididas em dois grupos de seis.

"Então, o América apresentou a proposta de unificar a Série A2 e a A3 já neste ano, nos meses de setembro, outubro e novembro. Dessa unificação, subiriam cinco clubes, para se juntar aos sete da A1, somando 12 clubes, divididos em dois grupos de seis. O Vera Cruz e o Íbis apresentaram outra proposta: unificar a Série A2 e a A3, mas subir apenas três clubes, e não cinco. Aí você teria dez clubes, com dois grupos de cinco, mantendo o mesmo formato de disputa", explicou o presidente da FPF.

"Outros clubes apresentaram a proposta de unificar a Série A2 e a A3 apenas no próximo ano. Este ano jogaria apenas a Série A2, com acesso de apenas um clube; no próximo ano, jogariam A2 e A3, com acesso de dois; e, em 2027, unificaria todo mundo", completou.

Segundo Evandro Carvalho, a votação ainda está aberta. A decisão só será tomada após o prazo extra concedido para análise interna entre os clubes. O Maguary foi o único clube, até agora, que prevê a unificação somente a partir do próximo ano e, posteriormente, a junção de todas as divisões entre 2026 e 2028.

"Isso ainda está sendo votado. Tivemos reunião hoje, e a votação se encerra na segunda-feira, porque alguns clubes pediram prazo para refletir sobre qual das três formas irão votar. A informação de que a proposta foi rejeitada está errada. O Maguary foi o único que votou pela fórmula de, neste ano, jogar somente a Série A2; no próximo, unificar a Série A2 e A3; e, no ano seguinte, que seria 2026, 2027 e 2028, unificar tudo."

A expectativa é de que até a próxima segunda-feira o impasse seja resolvido e o modelo final da competição estadual para os próximos anos seja definido.

"Um grupo de clubes pediu para oficializar o voto apenas na segunda-feira, com prazo de 24 horas, pois querem conversar entre eles. Atualmente, há três propostas na mesa. Entre os clubes que pediram para esperar estão: Retrô, Sport, Santa Cruz, Decisão, que eu me lembre... e a proposta do América, de unificar tudo ainda este ano, continua em aberto", detalhou.

Por fim, o presidente reforçou que a Federação propôs a unificação das divisões, deixando aos clubes a autonomia para definir o formato final da reestruturação.

"A proposta da Federação era unificar, e os clubes definiriam como. O América apresentou a proposta de unificar todo mundo: Série A2 e A3, já agora, em agosto, com acesso de cinco clubes. Outros clubes propuseram unificar Série A2 e A3 ainda neste ano, entre setembro e novembro, mas com apenas três acessos. E o Maguary propôs unificar só no próximo ano, jogar este ano apenas a Série A2, com acesso de apenas um clube", finalizou Evandro Carvalho.