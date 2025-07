Retrô vence Brusque fora de casa e deixa a lanterna da Série C

Retrô conquistou uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento, 2 a 1 diante do Brusque em Santa Catarina

Vágner Love fez o primeiro gol do Retrô (Retrô/Divulgação )

A Fênix ressurgiu das cinzas. Na noite deste domingo (20), o Retrô conquistou uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento. O time de Camaragibe venceu o Brusque por 2 a 1 no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O resultado encerrou uma sequência de sete jogos sem vitórias da equipe pernambucana e marcou o primeiro triunfo do técnico Itamar Schülle, que voltou ao clube há quatro rodadas.

O Retrô chegou aos 12 pontos e subiu para a 17ª colocação, ficando agora a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento. O primeiro fora do Z4 é o Confiança, com 13 pontos.

O JOGO

Pressionando desde os primeiros minutos, o Retrô abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Após lançamento na área, Fabinho escorou de cabeça e Vagner Love, livre na pequena área, apenas completou para o fundo das redes, colocando os visitantes em vantagem.

Na volta do intervalo, o Brusque chegou ao empate aos sete minutos. Após escanteio bem cobrado, o zagueiro Alemão cabeceou na trave e, no rebote, a bola bateu em Rayan e entrou (gol contra).

Mas aos 11 minutos, Felipe Ferreira aproveitou um escorregão do zagueiro Maurício, invadiu a área e soltou a bomba de perna direita para recolocar o Retrô na frente. O resultado seguiu até o final. O Retrô volta a campo no próximo sábado (26), quando enfrenta o Ypiranga na Arena de Pernambuco.