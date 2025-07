Ferroviário x Central: onde assistir, horário e escalações dos times para duelo pela Série D

Central garantiu classificação ao mata-mata da Série D ao vencer o Santa Cruz-RN (Reprodução/Central SC)

Neste domingo (27), o Central visita o Ferroviário no Estádio Presidente Vargas, no Ceará. A partida acontece às 16h, e é válida pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto tem uma grande importância para a Patativa, que na última rodada alcançou a liderança do Grupo A3 e agora pretende terminar a fase de grupos na primeira colocação. O jogo será transmitido pelo Metrópoles.





A Patativa vai para a partida após empatar contra a equipe do Sousa-PB, em Caruaru, que resultou na conquista do primeiro lugar do grupo. A equipe do Central vive sua maior sequência de partidas sem derrotas dos últimos anos. Já são oito partidas sem ao menos uma derrota, onde foram conquistadas cinco vitórias e três empates.



O jogo coloca frente a frente dois times que ainda não conhecem a derrota em seus respectivos mandos de campo. O Central é o melhor visitante do grupo, somando três vitórias, três empates e apenas um gol sofrido, enquanto o Ferroviário é o terceiro melhor mandante, com quatro triunfos, dois empates e três gols sofridos.



A equipe comandada por Leandro Sena se prostra como a segunda melhor defesa geral da quarta divisão, com sete gols sofridos, atrás apenas da Inter de Limeira, com seis. Em casa, o Central sofreu seis gols, enquanto fora de casa, sofreu apenas um. Além disso, o time de Caruaru marcou gols em quatro dos seis jogos que disputou como visitante nesta Série D.

FERROVIÁRIO

O Ferroviário vai para a partida em busca da classificação para a próxima fase, o time cearense está na 5ª colocação, com a mesma quantidade de pontos (17) que o 4º colocado (Horizonte). Na última rodada, o Tubarão da Barra venceu o Santa Cruz-RN e se recuperou de uma sequência de quatro partidas sem vencer. A vitória foi suficiente para dar esperanças ao torcedor tricolor, em se classificar para a fase de mata-mata da Série D de 2025.



Ficha do jogo

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Eduardo; Diego Aragão, Erivelton e Yago; Ruan, Leozynho e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.



Ferroviário: Matheus Cavichioli, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos, Willyam Maranhão, Ramires, Gharib, Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico:



Local: Estádio Presidente Vargas

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles