Central empata com Sousa-PB e assume liderança do Grupo A3 da Série D

Central (Rafael Vieira/DP Foto)

Em duelo marcado pelo equilíbrio e emoção até os últimos instantes, o Central empatou por 1 a 1 com o Sousa-PB neste domingo (20), no Estádio Lacerdão, em Caruaru, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado garantiu a Patativa a liderança isolada do Grupo A3, com 25 pontos conquistados.

O Sousa-PB saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o lateral Felipe Jacaré apareceu bem na área e completou para o fundo das redes, após boa jogada ofensiva da equipe paraibana. O Central, pressionado em casa e atrás no placar, encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário durante boa parte da partida.

No entanto, quando a derrota parecia iminente, brilhou a estrela de Diego Aragão. Já aos 49 minutos do segundo tempo, o volante aproveitou uma sobra após cobrança de escanteio de Augusto Potiguar e mandou uma bomba para empatar o jogo, incendiando a torcida no Lacerdão.

Com o ponto conquistado, o Central ultrapassou Santa Cruz e assumiu a ponta da tabela. Já o Sousa-PB, que ocupa a lanterna do grupo com 12 pontos, não tem mais chances de classificação.

Na próxima rodada, o Central visita o Ferroviário-CE, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 16h, no próximo domingo (27). No mesmo dia e horário, o Sousa-PB recebe o Santa Cruz-RN, no Marizão, em Patos.