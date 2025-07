Retrô x Ypiranga: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro

Time do Retrô enfrenta o Ypiranga em busca da sua primeira sequencia de vitórias na Série C de 2025

Time do Retrô (Rafael Vieira)

Neste sábado (26), o Retrô recebe o Ypiranga Brusque para a disputa pela 14ª rodada da Série C de 2025. A partida acontece às 19h30, na Arena Pernambucano. O jogo coloca frente a frente duas equipes opostas no campeonato, a Fênix de Camaragibe, na 18ª colocação, com 12 pontos, e o Canarinho, na 5ª posição, com 20 pontos. A partida terá transmissão ao vivo na DAZN e pelo Nosso Futebol.

Após vencer o Brusque fora de casa, a Fênix de Camaragibe vai em busca da sua primeira sequência de vitórias na Série C de 2025. O Retrô não perde há dois jogos e conseguiu recentemente sua terceira vitória na terceira divisão, seis jogos depois da última. Com os três pontos somados, o Retrô se fixou na 18ª posição, há apenas um ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O confronto entre a Fênix de Camaragibe e o Canarinho coloca frente a frente o segundo pior mandante e o 9º melhor visitante. Jogando dentro de casa pela Série C de 2025, o Retrô já somou oito pontos. Em seis jogos foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com três gols marcados e sete gols sofridos. Já o Ypiranga conquistou sete pontos jogando fora de seus domínios, com duas vitórias, um empate e três derrotas, marcando seis gols e sofrendo seis.

A partida deste sábado (26) acontecer em casa, traz confiança para o torcedor azulino. Jogando como mandante comandando o Retrô, Itamar Schülle soma aproximadamente, 69.04% de aproveitamento. Na Arena Pernambuco, Tio Chico foi a campo em 14 ocasiões com a camisa azulina, onde venceu em nove delas, empatou em duas e perdeu três. Apesar dos bons números, desde sua volta ao comando do clube, o técnico ainda não venceu na Arena Pernambuco.



O Retrô segue com problemas no Departamento Médico do clube, novamente serão sete baixas para o confronto, são eles:

Paulo Ricardo: Pós operatório de LCA

Denilson: Ruptura no tendão patelar

Luiz Henrique: Cirurgia de Sindesmose

Fernandinho: Cirurgia no Tendão de Aquiles

Bruno Marques: Lesão no púbis

Luquinhas: Posterior de Coxa

YPIRANGA

O Ypiranga vem em baixa na temporada, com uma sequência de três partidas sem vencer. No último jogo, perdeu para o São Bernardo e chegou a sua segunda derrota seguida. O Canarinho não vence há quase um mês, quando triunfou sobre o ABC, fora de casa. Desde então, empatou com o Maringá e foi derrotado por Floresta e São Bernardo. Para a partida, o objetivo do time gaúcho é de se manter no G8 da competição, onde está a apenas dois pontos do primeiro time fora da zona de classificação. Nas últimas três partidas fora de casa, o time gaúcho venceu em duas ocasiões e sofreu uma derrota, marcando gol em todos os jogos.



Ficha do jogo

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Bruno Peres), Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Maycon Douglas, Mike, Rodolfo; Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle

Ypiranga: Zé Carlos; Rian, Igor Morais, Willian Gomes e Caíque; Charles, Gabriel Terra e Lucas Ramos; Felipe Marques (Gabryel) e Roger; Cristiano. Técnico: Matheus Costa.

Local: Arena Pernambuco

Horário: 19h30

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistente 1: Guthieri Javarini Rodrigues (ES)

Assistente 2: Adilson Gomes de Oliveira (ES)

Quarto árbitro: Cesar Pereira Leite (PE)