Brusque x Retrô: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro

Time do Retrô (Rafael Vieira)

Neste domingo (20), o Retrô visita o Brusque, às 19h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, em confronto válido pela 13ª rodada da Série C. O confronto coloca frente a frente duas equipes com campanhas bem diferentes no campeonato, a Fênix de Camaragibe na lanterna da terceira divisão, com nove pontos e o Maior do Vale, na 7ª posição, com 18 pontos, o dobro de pontos da equipe azulina. A partida terá transmissão ao vivo na DAZN e pelo Nosso Futebol.

No último confronto, o Retrô empatou com o CSA, em 1 a 1, na Arena Pernambuco. Somando apenas um ponto, a Fênix de Camaragibe não conseguiu sair da lanterna, porém diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento (Itabaiana), antes da partida passada eram três pontos, agora, são dois. Já são sete partidas seguidas sem vencer, com quatro derrotas e três empates.

O confronto entre a Fênix de Camaragibe e o Quadricolor coloca frente a frente o segundo pior visitante e o 10º melhor mandante. Jogando fora de casa pela Série C de 2025, o Retrô somou apenas um ponto. Em seis jogos foram cinco derrotas e um empate, com sete gols sofridos e apenas um marcado. Já o Brusque conquistou 10 pontos jogando em Santa Catarina, com três vitórias, um empate e duas derrotas.



O Retrô segue com problemas no Departamento Médico do clube, novamente serão sete baixas para o confronto, são eles:

Paulo Ricardo: Pós operatório de LCA

Denilson: Ruptura no tendão patelar

Luiz Henrique: Cirurgia de Sindesmose

Fernandinho: Cirurgia no Tendão de Aquiles

Bruno Marques: Lesão no púbis

Luquinhas: Posterior de Coxa

Além dos jogadores machucados, a Fênix de Camaragibe tem que tomar cuidado na partida, para não perder peças importantes para o próximo confronto, que acontece contra o Ypiranga, dentro de casa. O Retrô tem cico jogadores pendurados para a partida. São eles: Rayan Ribeiro, ?Gledson, ?Iba Ly, ?Eduardo Porto e ?Fabinho.



Retrô e Brusque já se enfrentaram uma vez na história, o confronto aconteceu em 2021, pela primeira fase da Copa do Brasil, onde a Fênix de Camaragibe venceu por 1 a 0.

BRUSQUE

O Brusque venceu a última partida contra o Maringá por 2 a 0 e pôs fim a sequência de quatro partidas sem vencer que estava vivendo. O Quadricolor não vencia desde o dia 26 de maio, quando triunfou sobre o São Bernardo, desde então havia perdido três partidas (Confiança, Figueirense e Floresta) e empatado uma (Tombense). Para a partida, o objetivo do time catarinense é se manter no G8 da competição, onde está a apenas um ponto do primeiro time fora da zona de classificação. Na temporada, o Maior de Vale ficou apenas nas quartas de final do campeonato catarinense, sendo eliminado pela Chapecoense, além de chegar na 3ª fase da Copa do Brasil, onde foi eliminado para o Athletico Paranaense.



Ficha do jogo

Brusque: Matheus Nogueira; Roberto, Éverton Alemão, Maurício; Mateus Pivô, Alex Paulino, Bernardo, Ítalo; Diego Mathias, Guilherme Pira; João Veras. Técnico: Bernardo Franco

Retrô: Fabian Volpi; Bruno Peres, Robson Reis (Mendonça), Rayan, João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Mascote, Rodolfo, Maycon Douglas; Vágner Love. Técnico: Itamar Schülle



Local: Augusto Bauer

Horário: 19h

Transmissão: DAZN e pelo Nosso Futebol

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Assistente 1: Marcio Duarte dos Santos (RR)

Assistente 2: Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)