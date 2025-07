Central x Sousa-PB: Veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 13ª rodada da Série D do Brasileiro

Empatado em pontos com o Santa Cruz, a equipe do Central está invicta há sete partidas e busca a liderança do Grupo A3

Neste domingo (20), o Central recebe o Sousa-PB no Estádio Lacerdão, em Caruaru. A partida acontece às 16h, e é válida pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo.





O alvinegro de Caruaru vai para a partida em busca da liderança do grupo A3, onde vive sua maior sequência de partidas sem perder dos últimos anos. Já são sete jogos sem ao menos uma derrota, onde foram conquistadas cinco vitórias e dois empates. O jogo coloca frente a frente o 4º melhor mandante do grupo (Central), que soma quatro vitórias e duas derrotas, em Caruaru, e o segundo pior visitante, que em seis confrontos, perdeu cinco e empatou um.



Já classificado para o mata-mata, o Central está na 2ª posição do Grupo A3, com 24 pontos, mesmo número que o Santa Cruz, e restando apenas duas rodadas, sonha com a primeira colocação do grupo. Para terminar na liderança, a Patativa precisa aproveitar seu mando de campo e a péssima campanha fora de casa do seu adversário, para colocar pressão no Santa Cruz, que enfrenta o Horizonte, no Ceará.



A equipe comandada por Leandro Sena, continua dividindo o título de melhor defesa geral da quarta divisão com a Inter de Limeira, com apenas seis gols sofridos. Em casa, o Central sofreu cinco gols, sendo todos antes de iniciar a sequência de invencibilidade que vivem atualmente. Além disso, o time de Caruaru marcou em todas as partidas disputadas dentro de casa nesta Série D, e para animar mais ainda o torcedor do alvinegro de Caruaru, o Sousa sofreu gols em cinco dos seis jogos que realizou fora de casa.

Para o confronto no Lacerdão, o time alvinegro não poderá contar com Hítalo e Eduardo, suspensos pelo 3º cartão amarelo.

HISTÓRICO DE PARTIDAS

Apesar da fase vivida por ambos os clubes, o tabu da Patativa nunca ter vencido o Dinossauro ainda existe. Além de nunca ter triunfado contra o time paraibano, o Central sequer marcou um gol nos jogos. Ao todo são cinco confrontos, todos na Série D, com duas derrotas do alvinegro de Caruaru e três empates.

Sousa 0 x 0 Central (Série D 2025)

Central 0 x 0 Sousa-PB (Série D 2021)

Sousa-PB 0 x 0 Central (Série D 2021)

Central 0 x 1 Sousa-PB (Série D 2017)

Sousa-PB 2 x 0 Central (Série D 2017)





SOUSA-PB

O Sousa-PB vai para a partida em busca de vencer seu primeiro confronto fora de casa, para deixar a lanterna do grupo de uma vez por todas e sonhar com a classificação para a próxima fase. A equipe está na 8ª colocação, com 11 pontos somados. O sonho de ir para a próxima etapa da competição é difícil, porém são três pontos que separam o primeiro time dentro da zona de classificação e o lanterna do grupo. A equipe paraibana vem de uma derrota no clássico estadual, contra o Treze, onde perdeu em casa por 1 a 0.



Ficha do jogo

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Da Silva; Diego Aragão, Moacir e Yago; Jefferson Oliveira, Ruan e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Sousa-PB: Bruno Fuso; Iranilson, Uesles, Marcelo Duarte e Jackson Santos; Patrik Dias, Ciro Henrique e Diego Viana; Wellington Nunes, Luís Henrique e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes.

Local: Estádio Lacerdão, em Caruaru

Horário: 16h

Transmissão: Não haverá transmissão ao vivo

Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (CBF-TO)

Assistente 1: Natal da Silva Ramos Júnior (CBF-TO)

Assistente 2: Samuel Smith Nóbrega Silva (CBF-TO)

Quarto árbitro: José Woshington da Silva (CBF-PE)