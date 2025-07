Central segura empate com o América-RN fora de casa e mantém vice-liderança na Série D

América-RN e Central se enfrentaram neste domingo (13) (Gabriel Leite/AFC)

Em duelo equilibrado na noite deste domingo (13), o Central conquistou um ponto valioso ao segurar o empate sem gols diante do América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Patativa manteve a segunda colocação do Grupo A3, com 24 pontos, mesma pontuação do líder Santa Cruz, que leva vantagem no saldo de gols.

Apesar da igualdade no placar, o confronto foi marcado por um leve domínio do América-RN, que teve as melhores oportunidades da partida. O Mecão, já classificado para a próxima fase, pressionou, mas pecou na tomada de decisões nos momentos decisivos, falhando tanto na construção das jogadas quanto nas finalizações. Do outro lado, o Central, sólido na partida, soube se defender e tentou jogar nos espaços deixados pelo América-RN.

O próximo compromisso do Alvinegro será no domingo (20), diante da torcida, no Lacerdão. O adversário será o Sousa, lanterna do grupo.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA DE NATAL: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Heitor (Guilherme Paraíba) e Davi Gabriel; Ferreira; Alexandre Aruá (Henrique); Souza, Dudu (Antônio Villa), Hebert (Thailor) e Giva (Gabriel Lima). Técnico: Moacir Júnior.



CENTRAL: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hitalo e Eduardo; Diego Aragão, Moacir (Zé Artur) e Kauê (Jeffinho); Ruan (Erivélton), Yago e Jô Santos (Raphael Macena). Técnico: Leandro Sena.

Local: Arena das Dunas, em Natal

Horário: 19h

Árbitro: José Jaini Oliveira Bispo (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Fernanda Felix da Silva (AL)

4º Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Cartões amarelos: Lucas Rodrigues (América de Natal); Augusto Potiguar, Hitalo, Diego Aragão, Eduardo (Central)



Público: 7.118

Renda: R$ 207.772,00