Em ótima fase, Central quer aumentar sequência de invencibilidade

Comemoração Central (Rafael Vieira)

Com a vitória frente ao Santa Cruz-RN na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Central igualou sua melhor sequência de invencibilidade, que tinha sido estabelecida em 2022, na Série A2 do Pernambucano. Agora a Patativa pretende superar esse número contra o América-RN e chegar a 7ª partida sem perder, para ir atrás do seu maior objetivo atualmente, retirar a liderança do Santa Cruz.

A última derrota do Central aconteceu contra a Cobra Coral, no Estádio Lacerdão, na 5ª rodada do Brasileiro. Naquele momento, a Patativa estava com uma das piores campanhas dentro de casa, do seu grupo. Porém, desde então, foram três partidas em Caruaru, com três triunfos do time alvinegro. Essa foi a virada de chave do clube para continuar crescendo no campeonato, aproveitar as partidas dentro de casa, junto de sua torcida, para pontuar e chegar ao mata-mata, objetivo que já foi alcançado.

SEQUÊNCIAS INVICTAS

2025

Central 1 x 0 Santa Cruz-RN (Série D do Brasileiro)

Santa Cruz 0 x 1 Central (Série D do Brasileiro)

Horizonte 1 x 1 Central (Série D do Brasileiro)

Central 1 x 0 Treze (Série D do Brasileiro)

Treze 0 x 3 Central (Série D do Brasileiro)

Central 1 x 0 Horizonte (Série D do Brasileiro)

2022

Central 1 x 0 Belo Jardim (Série A2 - Pernambucano)

Maguary 0 x 1 Central (Série A2 - Pernambucano)

Central 1 x 0 Vitória-PE (Série A2 - Pernambucano)

Vera Cruz 1 x 1 Central (Série A2 - Pernambucano)

Sete de Setembro 1 x 6 Central (Série A2 - Pernambucano)

Central 2 x 0 Porto (Série A2 - Pernambucano)

Próximo jogo

O Central visita o América-RN pela 12ª rodada da Série D, neste domingo (13), às 16h, na Arena América. O confronto coloca a frente o melhor visitante e o segundo melhor mandante do grupo A3