Em alta na temporada, Central enfrenta o Santa Cruz-RN pela 11ª rodada da Série D

Recife, PE, 29/06/2025 - SANTA CRUZ X CENTRAL - Na tarde deste domingo(29), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Central no estádio do Arruda pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 (Rafael Vieira)

Neste domingo (06), o Central recebe o Santa Cruz-RN no Estádio Lacerdão, em Caruaru. O confronto é válido pela 11ª rodada da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. A Patativa vem de uma grande vitória contra o Santa Cruz, dentro do Arruda, quebrando um tabu de 14 anos. Além disso, está invicto há cinco partidas no campeonato. A partida está marcada para às 16h.

A Patativa está voando na temporada, na Série D se encontra na 2ª posição do Grupo A3, com 20 pontos, e agora vai em busca da liderança do grupo. Para alcançar o objetivo, a Patativa precisa melhorar seu desempenho jogando em Caruaru, onde tem apenas a 6ª melhor campanha (de oito times), com três vitórias e duas derrotas. O que anima o torcedor alvinegro, é a campanha do seu adversário fora de casa, o Santa Cruz-RN tem apenas uma vitória jogando como visitante no campeonato.

O Santa Cruz-RN vai para a partida em busca de entrar no G4 do grupo, onde está empatada em pontos com o Ferroviário (13), mas perde no saldo de gols. A equipe de Natal vem de derrota, onde perdeu no clássico estadual, para o América-RN, por 2 a 1. Em todo campeonato, o Tricolor de Natal somou quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Apenas três dos 13 pontos somados pelo Cardeal, até o momento, foram jogando na casa de seus adversários, onde existe a grande pressão da torcida alvinegra.



Ficha do jogo



Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva, Leozynho e Erivelton (Kaue); Zé Arthur (Moacir) e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Santa Cruz-RN: Fábio; Einstein, Guizão, Eduardo Brito e Wesley; Zé Vitor, Hitalo e Thálisson; Matheus Bambu, Hudson Dias (Diego Costa) e Peu. Técnico: Eugênio Gomes.

Local: Estádio Lacerdão

Horário: 16h

Árbitro: Jardiel Da Rocha Soares (PI)

Assistente 1: Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)

Assistente 2: Jose Romao da Silva Neto (PE)

Quarto árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncao (PE)