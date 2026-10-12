Seleção feminina treina na Arena de Pernambuco antes de enfrentar Argentina nesta terça (13)

Pernambuco volta a receber um jogo da Seleção Brasileira após pouco mais de dois anos. Amistoso contra Argentina é o último desta Data Fifa

Treino ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (12) (Foto: Sandy James/DP Foto)

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol realizou, nesta segunda-feira (12), a preparação final para enfrentar a Argentina na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, pelo último jogo desta Data Fifa. A partida acontece nesta terça-feira (13).

As brasileiras chegam embaladas para o duelo após vencerem as argentinas por 3 a 1 no último sábado (10), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre. Agora, a equipe busca uma vitória diante dos cerca de 24 mil torcedores pernambucanos esperados em um dos palcos da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Após o treino, o técnico Arthur Elias e a zagueira Marisa concederam uma entrevista coletiva com a imprensa, projetaram o confronto e avaliaram o momento da equipe.

O treinador fez um convite direto aos moradores de Pernambuco para lotarem as arquibancadas. "O recado é que compareçam, que venham, que apoiem, que cobrem quando não estiver entregando o máximo. A pessoa que vai assistir à seleção feminina motiva as jogadoras e o torcedor", destacou Arthur Elias.

É a segunda vez em pouco mais de dois anos que a seleção feminina joga em Pernambuco. Na ocasião, 33,7 mil acompanharam a vitória por 4x0 contra a Jamaica, com direito a golaço da Rainha Marta.

A comissão técnica tem destacado o valor de levar a equipe para diferentes estados para criar conexão com os torcedores locais e sentindo o calor do público brasileiro antes do Mundial.

Ajustes táticos e renovação do elenco

Na preparação para a Copa, a comissão técnica tem testado alternativas e dado minutagem a diferentes perfis de atletas. Questionado sobre a postura ofensiva da equipe e as críticas a uma possível exposição defensiva, Arthur Elias reforçou que o foco é potencializar o talento das atacantes brasileiras, aceitando riscos calculados em busca da vitória.

A defensora Marisa complementou explicando a versatilidade exigida pelo modelo de jogo, que permite à equipe alternar dinâmicas com naturalidade.

A preparação também foi marcada por momentos de superação e novas oportunidades. A comissão técnica lamentou a grave lesão da lateral Bruninha, do Gotham FC, dos Estados Unidos, mas destacou o comprometimento exemplar da atleta, que permaneceu integrada à delegação participando das reuniões técnicas e do cronograma do grupo.

Em contrapartida, o grupo celebra retornos ao setor ofensivo, como a atacante do América do México Geyse, destaque do último jogo da Argentina com um golaço de bicicleta, e a consolidação de jovens promessas, a exemplo da meia Kaylane, elogiada por sua maturidade e personalidade em campo.

