RAINHA MARTA

Marta completa 40 anos: veja recordes e títulos

Natural de Dois Riachos, Alagoas, a 'Rainha' saiu do interior do Nordeste para conquistar o planeta

Igor Fonseca

Publicado: 19/02/2026 às 20:03

Marta, campeã com a seleção brasileira da Copa América 2025/RODRIGO BUENDIA / AFP

Marta, a maior jogadora de todos os tempos, atinge o marco histórico de 40 anos nesta quinta-feira (19).

Conhecida como 'Rainha', ela foi eleita seis vezes melhor do mundo e é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 17 gols.

Em sua galeria de honra, ostenta três medalhas de prata em Olimpíadas e quatro títulos de Copa América — além de inúmeras conquistas por clubes e pela Seleção Brasileira, onde segue como bússola para as novas gerações.

Natural de Dois Riachos, Alagoas, a atleta que saiu do interior do Nordeste para conquistar o planeta atinge a maturidade mantendo o status de maior referência da história do futebol feminino mundial.

