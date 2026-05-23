Barcelona goleia Lyon e conquista a Champions League Feminina pela quarta vez

Com grande atuação de Pajor, o Barça dá o troco nas francesas, volta ao topo do continente e fecha temporada perfeita

FC Barcelona campeão da Champions League Feminina 25/26 (Odd ANDERSEN / AFP)

O Barcelona conquistou seu quarto título da Liga dos Campeões Feminina ao derrotar o Lyon por 4 a 0 neste sábado (23), em Oslo, retornando ao topo do futebol europeu após a derrota para o Arsenal na decisão do torneio na temporada passada.

A polonesa Ewa Pajor foi o destaque da final, marcando os dois primeiros gols do Barça para terminar na artilharia da competição com 11 tentos, enquanto Salma Paralluelo selou a goleada culé. Além do título europeu, a taça conquistada neste sábado fecha uma temporada perfeita para as atletas do Barça, que conquistaram ainda a Liga, a Copa e também a Supercopa da Espanha.

O clube catalão vem dominando o futebol feminino da Europa nos últimos anos, tendo estado presente nas últimas seis finais continentais e vencido quatro delas (2021, 2023, 2024 e agora 2026), fruto de um grande trabalho na gestão da modalidade. O maior campeão europeu é justamente o Lyon, com oito taças da Champions, mas a equipe francesa não levanta o troféu desde 2022.

A rivalidade entre esses dois clubes se tornou um clássico no futebol feminino, já que ambos disputaram quatro finais da Liga dos Campeões desde 2019: o Lyon venceu as duas primeiras (2019 e 2022), enquanto as duas mais recentes foram para o Barça.