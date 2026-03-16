Três seleções garantem vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

Seleção Feminina do Japão (Divulgação/Fifa)

Neste final de semana três equipes garantiram vaga para a Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá no Brasil no próximo ano. Avançando para as semifinais da Copa da Ásia, China, Coreia do Sul e Japão formam as vagas diretas, junto da seleção australiana que foi a primeira classificada para o torneio. Outras duas vagas serão disputadas na repescagem, totalizando seis vagas destinadas à Asian Football Confederation (AFC).

A seleção chinesa entrou em campo no sábado (14) para enfrentar Taiwan. Confirmando sua força, a China teve dominância durante todo o jogo, mas foi somente ao final da partida que o compromisso foi definido em 2 a 0. Os gols foram marcados pela atacante Ziqin Shao aos 95 minutos, durante a prorrogação, e aos 119 minutos com a taiwanêsa, Yinghui Chen marcando contra. A China agora enfrentará a Austrália, nesta terça-feira (17), em busca de uma vaga na final da Copa da Ásia.

O sábado também foi dia da Coreia do Sul garantir sua vaga na competição, através de uma goleada sobre o Uzbequistão. O placar elástico de 6 a 0 saiu dos pés da atacante Son Hwa-yeon aos 10 minutos, Ko Yoojin aos 21, Park Soo-jeong aos 58 minutos, Ji So-Yun aos 73, Lee Eun-young aos 86 e a zagueira Jang Sel-gi finalizando de pênalti nos acréscimos. A seleção coreana agora enfrenta o Japão, nesta quarta-feira (18), buscando vaga na final.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

No domingo, a última vaga direta foi conquistada com uma goleada de 7 a 0 do Japão sobre a seleção filipina. A meio-campista Mina Tanaka abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Na sequência, a zagueira Toko Koga ampliou. Na volta do intervalo, Remina Chiba fez o terceiro aos 22 minutos e Manaka Matsukubo logo depois.

O Japão continuou no ataque e Toko Koga fez mais um totalizando 5 a 0 para o Japão aos 32. Já no final, Momoko Tanikawa marcou o sexto gol japonês e, aos 45, Riko Ueki finalizou com o sétimo gol. O Japão disputa uma vaga na final contra a Coreia do Sul.

As outras duas vagas para a Copa do Mundo Feminina do Brasil serão disputadas na repescagem, nesta quinta-feira (19), com confrontos entre Uzbequistão x Filipinas e Taiwan x Coreia do Norte.

VEJA AS SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2027

- Conmebol: Brasil (país sede).

- Asian Football Confederation (AFC): Austrália, China, Coreia do Sul e Japão.