A 500 dias da Copa do Mundo Feminina, Recife ganha destaque em projeto artístico da FIFA

Ilustração oficial da FIFA para Recife como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, criada pela artista pernambucana Bella Galvão (Divulgação)

Faltam exatamente 500 dias para a bola rolar na abertura da Copa do Mundo Feminina no Brasil, marcada para 24 de junho de 2027, com término no dia 25 de julho. E, no embalo da contagem regressiva, Recife já começa a ocupar seu espaço no maior evento do futebol feminino mundial. A capital pernambucana se apresenta ao planeta por meio da arte.

No último dia 25 de janeiro, em Copacabana, a FIFA promoveu um festival de arte de rua que reuniu representantes das oito cidades-sede do torneio. As imagens integram um conjunto de quatro ilustrações por cidade, criadas por artistas locais, unindo futebol, identidade cultural e protagonismo feminino.

Bella Galvão representa o Recife

Recife foi representado pela pintora Bella Galvão. Nascida na capital pernambucana, a artista construiu um trabalho marcado pela exploração das paisagens emocionais e do imaginário místico brasileiro. Influenciada pelas manifestações culturais e religiosas do Nordeste, ela transita entre o figurativo e o abstrato, usando texturas e sobreposição de cores para, como define, “revestir o desenho com um manto de tinta”.

Em suas obras, a força cultural de Pernambuco se mistura à energia do esporte.

“Estou muito honrada de fazer parte. Acho que o futebol feminino ocupa cada vez mais espaço”, destacou Bella, celebrando o convite para representar a cidade.

“Recife é uma cidade com peso cultural muito grande. Então, quando eu olho para a cultura popular de Pernambuco, para a cerâmica, os artesãos do meu estado, acho que essas formas, essas cores, esses rostos, essas texturas estão muito presentes”, completou.

Futebol e diversidade

“Sobre o futebol, eu acho que essa coisa das torcidas, dos times, das cores é algo muito diverso, então tem tudo a ver com essas referências que eu trago de cor, diversidade, ritmo… é um esporte que acaba sendo uma dança”, acrescentou a artista.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 promete ser histórica, já que, pela primeira vez, será disputada no Brasil e na América do Sul, reunindo 32 seleções. Em Pernambuco, os jogos acontecerão na Arena de Pernambuco, que voltará a receber um evento da FIFA entre seleções. A 500 dias da abertura, Recife vive a expectativa de mostrar sua paixão pelo futebol feminino.