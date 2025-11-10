Náutico e Sport vencem na segunda rodada do Pernambucano Feminino
Publicado: 10/11/2025 às 09:51
Sport Feminino (Sandy James)
O fim de semana foi marcado por bons resultados para as equipes da capital no Campeonato Pernambucano Feminino 2025. Náutico e Sport venceram seus compromissos pela segunda rodada e devem avançar à próxima fase da competição estadual.
No domingo (9), foi a vez do Sport confirmar o favoritismo e golear o Ipojuca por 4 a 1. O destaque da partida foi Layza, autora de dois gols, enquanto Lelê e Ingrid também balançaram as redes. O Ipojuca descontou com Bya, mas não conseguiu evitar a derrota no confronto realizado no CT José Medicis.
Com os resultados, a última rodada da primeira fase promete fortes emoções. No próximo sábado (15), às 15h, o Íbis enfrenta o Sport no Estádio Ademir Cunha, enquanto o Ipojuca recebe o Náutico no Estádio Antônio Dourado. As duas partidas definirão os classificados para a fase seguinte do Campeonato Pernambucano Feminino 2025.