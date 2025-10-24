Copa do Mundo Feminina: Arena de Pernambuco recebe visita técnica da FIFA

A entidade realizou vistoria em diversas áreas do estádio como parte dos preparativos para a Copa de 2027

Visita técnica na Arena de Pernambuco (Divulgação)

A Arena de Pernambuco recebeu, na última quinta-feira (23), mais uma visita técnica da FIFA. A entidade realizou vistoria em diversas áreas do estádio como parte dos preparativos para a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. O grupo já havia visitado a Arena no mês de maio.

Para a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Missionária Michele Collins, a ação é importante para a entrega de uma Copa à altura que a torcida merece. “Temos trabalhado em comum acordo com a FIFA para garantir uma experiência única em nosso estádio durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. Então, esse alinhamento é importante para conseguirmos caminhar com êxito para o produto final ser entregue com a excelência que Pernambuco tem a oferecer”, enfatizou.

Ainda segundo Michele, o momento reforça o compromisso do Estado com o esporte e com a projeção internacional de Pernambuco. “Estamos trabalhando em parceria com a FIFA e com todas as áreas do Governo para que Pernambuco seja um dos grandes palcos dessa Copa do Mundo. A Arena está pronta para receber o mundo e mostrar o nosso potencial em organização, hospitalidade e paixão pelo futebol”, destacou a diretora-presidente.

Presentes durante a visita, a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, e representantes das secretarias estaduais da Casa Civil, de Projetos Estratégicos (SEPE) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

A comitiva formada por 37 pessoas percorreu, junto à equipe técnica da Arena, todas as instalações, incluindo vestiários, zona mista, cabines de imprensa, sistema de energia, tecnologia e hospitalidade. O objetivo é planejar e alinhar ações necessárias para a realização dos jogos no Estado. Até a realização da competição, outras visitas ocorrerão em todos os estádios.

