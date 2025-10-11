Copa Maria Bonita: primeira edição marca avanço histórico para o futebol feminino no Nordeste

A primeira equipe campeã da Copa Maria Bonita será definida na final entre Sport e Fortaleza, neste sábado (11)

Troféu de melhor em campo da Copa Maria Bonita (Rafael Vieira/ FPF)

A primeira edição da Copa Maria Bonita chega à sua grande final neste sábado (11), colocando frente a frente Sport e Fortaleza, na Arena Pernambuco, às 16h30. Mais do que um título, o torneio representa um marco para o futebol feminino nordestino, dando espaço para visibilidade, desenvolvimento e valorização de uma modalidade que cresce cada vez mais em todo o Brasil.

A criação do torneio se deu para preencher uma lacuna no calendário do futebol feminino, a competição reuniu nove clubes, um de cada estado do Nordeste, em uma experiência inédita, com estrutura de alto nível e transmissão em TV aberta, no SporTV, no Globoplay e também no

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, Camila Stefano e Sandra Santos, responsáveis pelo projeto, comentaram sobre a importância da Copa Maria Bonita e em como ela é um divisor de águas para as atletas nordestinas.

“As meninas estão vivendo aqui um alto nível de competição em termos de estrutura e investimento, jogando na Arena Pernambuco, um estádio de Copa do Mundo, e com partidas transmitidas pela Globo. Só essa experiência já é uma mega conquista para o futebol feminino do Nordeste”, destacou Camila.

Sandra reforçou que a competição não só cria oportunidades, mas também dá luz a um talento que já existe em abundância na região.

"Existe muita menina jogando futebol no Nordeste, desde as cidades grandes até em comunidades quilombolas, aldeias indígenas e nas famosas peladas de rua. Quando você coloca uma competição dessa, você mostra para o Brasil e para o mundo onde está a raiz do futebol. É dar visibilidade para um talento que já existe e que só precisava de calendário e espaço", afirmou Sandra.

Além da disputa dentro de campo, a Copa também gerou trocas importantes entre dirigentes e profissionais, resultando em um plano estratégico para o desenvolvimento do futebol feminino no Nordeste. Esse resultado fora das quatro linhas amplia o impacto da competição, que deixa de ser apenas um campeonato, e passa a ser um grande projeto para ampliar a visibilidade e valorização das atletas, e de todo o futebol feminino como um todo.

A Copa Maria Bonita se encerra neste sábado (11), com Sport e Fortaleza decidindo quem será o primeiro campeão da história. O saldo do torneio é extremamente positivo, chegou como um passo fundamental para consolidar o futebol feminino nordestino em cenário nacional. O projeto se iniciou para a temporada de 2025, porém a ideia é seguir com ele para o futuro.



