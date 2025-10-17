Governo de Pernambuco participa de formação da FIFA para sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

Governo de Pernambuco participa do primeiro workshop oficial para sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 (Divulgação)

Nos preparativos para receber a competição, o Governo de Pernambuco participa do primeiro workshop oficial para as cidades-sede e estádios da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™, que está sendo realizado no Rio de Janeiro, de quarta (15) até esta sexta-feira (17). O evento é voltado para alinhar infraestrutura, centros de treinamento, FIFA Fan Festival, venda de ingressos, inovação no futebol, hospitalidade, comunicação, transporte e demais questões essenciais para a realização do torneio no Brasil.

As oito cidades-sede da Copa Feminina 2027 participam do encontro, com enviados dos municípios, estados, Governo Federal e estádios. Além disso, nomes relevantes como o da ex-jogadora da Seleção Brasileira Formiga e a vice-presidente da CBF, Michelle Ramalho, marcaram presença no evento. Pernambuco foi representado pela secretária de Esportes, Ivete Lacerda, pela diretora-presidente da Arena Pernambuco, Michele Collins, e pelo Executivo de Esporte Educacional da Secretaria de Educação, Marcos Nunes.

De acordo com a secretária de Esportes, já foi dado o ponta pé inicial para um trabalho integrado do Governo do Estado: “Criamos um grupo executivo com todas as pastas envolvidas, como as que abarcam Segurança, Saúde, Mobilidade, para começar as tratativas e ajustes para entregar um grande evento”.

A diretora-presidente conta que já está trabalhando para que a Copa seja inesquecível, que Pernambuco possa fazer bonito e a Arena brilhar. "Com certeza a nossa arena vai fazer a diferença. Só foram oito estádios escolhidos no Brasil, e o nosso está nessa lista. Eu tenho certeza que esse trabalho feito aqui, no Rio de Janeiro, vai ser refletido num resultado excelente em 2027”, afirmou.

“Muita coisa para planejar, sobretudo, efetivar. Mas a gente tem certeza que Pernambuco está no caminho certo e que nós vamos entregar um evento espetacular, como o pernambucano sabe fazer”, concluiu o executivo de Esportes.