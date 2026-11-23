Atlético e Vila ficam no 1 a 1 e o confronto e vaga serão decididos na próxima sexta-feira (27), no OBA

Atlético Goianiense e Vila Nova fazem o Clássico do Povo nos playoffs da Série B (Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.)

O clássico goiano que vale vaga na Série A do Campeonato Brasileiro segue em aberto. Na noite deste domingo (22), o Atlético-GO recebeu o Vila Nova no Antônio Accioly, pelo jogo de ida dos Playoffs de Acesso da Série B e até chegou a sair na frente, mas ficou apenas no 1 a 1 com o rival e terá de vencer o jogo de volta para carimbar o acesso.

O Vila Nova chega ao mata-mata com a vantagem de ter feito uma campanha superior na primeira fase, e por isso, terá a oportunidade de decidir a classificação diante de sua torcida, precisando apenas de um empate para chegar à elite. O segundo confronto está marcado para sexta-feira (27), às 20h, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

O clássico goiano começou completamente dominado pelo time da casa. Logo aos quatro minutos, Higor errou na saída de bola que sobrou para Netinho. O camisa 10 encontrou Matheusinho na área, que limpou a defesa e tocou para Peixoto apenas empurrar para o fundo do gol, abrindo o marcador para o Atlético-GO.

Após o susto inicial, o Vila Nova conseguiu responder aos 13, com Marquinhos Gabriel, que chutou de fora da área e obrigou Paulo Vitor a fazer boa defesa. Nos minutos finais, os visitantes ainda tentaram chegar ao empate, mas sem objetividade, foram para o intervalo atrás no placar.

Na volta para o segundo tempo, o cenário quase mudou logo no primeiro minuto. Janderson cruzou na medida para Lincoln, que de cabeça, parou em milagre de Paulo Victor, que salvou o Atlético-GO com o pé. A resposta do time da casa veio aos 14, com Netinho, que acertou o travessão, e no rebote, Coutinho mandou para fora.

A segunda etapa, entretanto, passou a ser completamente dominada pelo Vila Nova que viu Dellatorre perder uma grande chance aos 24, na cara do gol, mandando para fora. Porém, não demorou a sair o empate. Aos 27, Dodô cobrou escanteio na cabeça de Tiago Pagnussat, que apenas mandou para o fundo do gol. Na sequência, aos 30, Helton Leite manteve o empate em defesa cara a cara com Peixoto.

Nos minutos finais, ambas as equipes tentaram mudar o marcador, mas a falta de objetividade atrapalhou o jogo, que terminou empatado e completamente aberto para a decisão no OBA.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 VILA NOVA

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Warley (Ewerthon), Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes (Gustavo Daniel); Cristiano, Peixoto (Terans) e Netinho (Klebert); Matheusinho (Gustavo Maia), Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Roger Silva.

VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús (Hayner), Tiago Pagnussat, Douglas Mendes e Higor (Willian Formiga); Dudu, João Vieira (Dodô) e Marquinhos Gabriel (Willian Maranhão); Everton Galdino, Lincoln (Dellatorre) e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Peixoto, aos quatro minutos do primeiro tempo. Tiago Pagnussat, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Mendes.

RENDA - R$ 310.595,00.

PÚBLICO - 12.089 torcedores.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).