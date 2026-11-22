Em Goiânia acontece o clássico entre Atlético-GO e Vila Nova, enquanto em Santa Catarina se enfrentam Criciúma e Fortaleza

Kervin Andrande comemora gol pelo Fortaleza (Weslley Douglas / Fortaleza EC)

Com o Novorizontino, campeão, e o Juventude, vice-campeão, já garantidos na elite do Campeonato Brasileiro de 2027, as outras duas vagas começam a ser definidas, neste domingo, quando serão disputados dois jogos pelos playoffs da Série B. Em Goiânia acontece o clássico entre Atlético-GO e Vila Nova, enquanto em Santa Catarina se enfrentam Criciúma e Fortaleza.

Os playoffs são uma novidade desta temporada. Clubes que terminaram entre 3º e 6º lugares na tabela, agora disputam duas vagas completando os quatro times promovidos à Série A de 2027.

Os jogos de volta acontecem no próximo fim de semana, com mandos de Fortaleza e Vila Nova, por terminarem a primeira fase com melhores colocações. Além disso, os dois têm vantagem de igualdade no placar agregado.

O primeiro duelo goiano começa às 18h30, no estádio Antônio Accioly, do Atlético. O Vila Nova liderou boa parte da Série B, estava na briga pelo acesso direto, mas perdeu força na reta final, terminando em terceiro lugar na tabela, com 66 pontos, após derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, na última rodada. O time goiano busca seu retorno para a Série A depois de 41 anos.

O seu adversário será justamente o rival Atlético-GO, que ficou com a última vaga no G-6, com 61 pontos, depois de vencer o Cuiabá, por 1 a 0, e contar com os tropeços de CRB, que empatou por 1 a 1 com o Ceará, e a derrota do Goiás, por 3 a 0, para o Sport.

No estádio Heriberto Hulse, a partir das 16 horas, o Criciúma recebe o Fortaleza. O time cearense tenta fazer o tradicional bate-volta, após campanhas de destaque na elite, foi rebaixado na temporada passada e agora tenta subir de novo. Inclusive a aposta é justamente no técnico histórico Juan Pablo Vojvoda, que foi contratado justamente para o mata-mata. O clube terminou em quarto lugar, com 65 pontos e deu o direito de jogar a segunda partida em casa.

O Criciúma também chegou a liderar por várias rodadas à Série B, viveu altos e baixos na reta final, se afastando do G-2. Além disso, acabou perdendo seu treinador Eduardo Baptista para o Internacional. Umberto Louzer, ex-Guarani, assumiu e terminou na quinta colocação, com 62 pontos.