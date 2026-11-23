Criciuma bate o Fortaleza no primeiro jogo dos playoffs, porém o Leão do Picci decide em casa
Criciúma abre magra vantagem contra Fortaleza nos playoffs e leva o jogo para o Castelão no próximo sábado (28)
Publicado: 23/11/2026 às 08:49
Criciúma abre magra vantagem contra Fortaleza nos playoffs ( Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)
Na disputa direta por uma vaga de acesso à elite nacional em 2027, o Criciúma largou na frente ao vencer por 1 a 0 o Fortaleza, neste domingo à tarde, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Agora o time de Santa Catarina ficou em vantagem no playoff e depende de um empate no jogo de volta para carimbar seu passaporte de acesso ao Brasileirão.
Para reverter a situação, o Fortaleza vai ter que vencer o segundo jogo, por qualquer placar, porque tem vantagem da igualdade no placar agregado por ter melhor campanha na fase de classificação - 65 a 62 pontos. O confronto decisivo está marcado para a Arena Castelão no próximo sábado, dia 28.
Sob a temperatura quente de 25 graus e com as arquibancadas cheias, o Criciúma logo tratou de tomar as iniciativas ofensivas Em 15 minutos, finalizou três vezes no gol, exigindo boas defesas do goleiro João Ricardo. Na melhor chance, o zagueiro César Martins cabeceou à queima roupa e o goleiro espalmou de forma espetacular.
Passado este momento de pressão inicial, já esperado, o Fortaleza conseguiu respirar. Contudo, sem força para chegar no ataque, nem mesmo nos contra-ataques. Levou susto aos 40 minutos, quando a bola tocou no ombro de Cazal e os catarinenses reclamaram de pênalti. O VAR concordou com a decisão do árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein.
No início do segundo tempo aconteceu um lance curioso. Após um estourão da defesa, o lateral Marcelo Hermes, do Criciúma, escorregou ao tentar andar para trás e deixou o Fortaleza armar um perigoso contra-ataque. Quase saiu o gol, desperdiçado por Cantillo. Mas quis o destino que aos oito minutos, o mesmo lateral marcasse o gol. Após levantamento na área, a bola foi rebatida e caiu nos pés de Hermes que chutou forte. A bola desviou e entrou no ângulo esquerdo de João Ricardo. Festa pelo gol e pelo seu 224º jogo com a camisa do Tigre Carvoeiro.
O técnico Juan Vojvoda, do visitante, logo tratou de fazer três substituições de uma só vez, com as entradas dos atacantes Luiz Fernando e Nathan Fogaça, além do meia Lucas Crispim. Aos 17 minutos, a torcida festejou muito o gol marcado por Marcinho, mas o VAR anotou um possível impedimento no lance, quase imperceptível, de Waguininho.
A frustração pelo gol anulado serviu como uma ducha de água fria no jogo. O Criciúma passou a sentir importante a vantagem mínima, enquanto o Fortaleza percebeu que se sofresse o segundo gol poderia complicar o seu objetivo no segundo jogo. O placar não mudou mais.
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 1 X 0 FORTALEZA
CRICIÚMA - Airton; Marcinho (Jhonatha Robert), César Martins (Rodrigo) e Luciano Castan; Willean Lepo, Eduardo (Thiaguinho), Gui Lobo, Fellipe Mateus (João Carlos) e Marcelo Hermes; Otero (Capella) e Waguininho. Técnico: Umberto Louzer.
FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Lucas Cazal, Cardona e Kaio Henrique; Ronald, Lucas Sasha (Jailson) e Rodriguinho (Lucas Crispim); Pedro Henrique (Rodrigo Santos), Cantillo (Nathan Fogaça) e Paulo Baya (Luiz Fernando). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
GOL - Marcelo Hermes, aos 8 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luciano Castan e Gui Lobo (CRI). Maílton, Lucas Cazal e Ronald (FOR).
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)
RENDA - R$ 325.140,00
PÚBLICO - 16.121 torcedores
LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).