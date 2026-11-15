Lucas Pinheiro é bicampeão da etapa de Levi na Copa do Mundo de esqui alpino
Medalha de ouro nos Jogos de Inverno de 2026, brasileiro de 26 anos aumenta lista de conquistas no esporte
Publicado: 15/11/2026 às 14:29
Lucas Pinheiro durante Copa do Mundo de Esqui Alpino (Roni Rekomaa/Lehtikuva/AFP))
Lucas Pinheiro Braathen conquistou mais um título na Copa do Mundo de esqui alpino. Neste domingo, o brasileiro venceu a prova de slalom na etapa de Levi, na Finlândia, pelo segundo ano consecutivo. Com o resultado, o atleta de 26 anos chegou à segunda vitória na temporada 2026/2027 e manteve o aproveitamento de 100% na competição.
Lucas completou as duas descidas em 1min48s04, terminando 56 centésimos de segundo à frente do francês Clément Noel, que ficou com a segunda colocação. O suíço Loic Meillard completou o pódio, 73 centésimos atrás do brasileiro.
O esquiador começou a prova com o melhor tempo da primeira descida, concluída em 52s69. Com uma vantagem de 65 centésimos sobre o segundo colocado, Lucas voltou para a pista e marcou 55s35 na segunda passagem, resultado suficiente para garantir mais uma vitória.
Esta foi a décima conquista de Lucas em etapas da Copa do Mundo, sendo a quinta desde que passou a representar o Brasil, em 2024. O brasileiro também se tornou o primeiro homem a vencer duas edições consecutivas da prova de slalom em Levi.
Além do título, Lucas recebeu uma premiação diferente. A etapa é realizada na Lapônia, região conhecida como a terra do Papai Noel, e tem como tradição presentear os vencedores com uma rena. Como também conquistou a prova em 2025, o brasileiro agora tem dois animais.
Ver esse post no Instagram
O resultado confirma o bom início de temporada do atleta, que já havia vencido a prova de slalom gigante na etapa de Sölden, na Áustria, no fim de outubro. Com os dois títulos, Lucas soma 200 pontos e lidera a classificação geral da Copa do Mundo.
Nascido em Oslo, na Noruega, Lucas disputa sua terceira temporada representando o Brasil, país de sua mãe. Desde que passou a defender a bandeira brasileira, conquistou resultados importantes no circuito internacional. Entre eles está a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, além do Globo de Cristal do slalom gigante, entregue ao melhor atleta da modalidade na temporada passada.
O próximo compromisso do brasileiro será no próximo domingo, na etapa de Gurgl, na Áustria, onde disputará mais uma prova de slalom.