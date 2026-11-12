Mamute Fight 14: Gustavo Negromonte enfrenta Glauco Tormenta pelo cinturão peso-pena

Recifense de 26 anos, lutador da equipe Blacktiger encara o atual campeão da categoria até 66 kg no dia 19 de novembro, em São Lourenço da Mata.

lutador recifense Gustavo Negromonte (Divulgação )

O lutador recifense Gustavo Negromonte será o desafiante ao cinturão peso-pena (66 kg) do Mamute Fight Champion 14. Representante da equipe Blacktiger, o atleta enfrentará o atual campeão Glauco Tormenta, da Team Tormenta, no co-main event da competição. O confronto, válido pelo MMA profissional, será realizado na próxima quinta-feira (19), na Arena Mamute Fight, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A disputa representa uma oportunidade de recuperação para Gustavo, que vem de derrota em sua última apresentação e busca retomar o caminho das vitórias com a conquista do cinturão da organização.

Aos 26 anos, o pernambucano terá a chance de alcançar um título importante para sua carreira diante de um adversário que já conhece o peso de ser campeão da categoria.



Gustavo Negromonte busca recuperação com disputa de cinturão

Com passagens por competições como o Recife Xtreme Fight (RXF), Coliseu Extreme Fight e o Jungle Fight, Gustavo Negromonte soma seis vitórias e duas derrotas em seu cartel profissional de MMA. O atleta também possui experiência em outras modalidades de combate, como Muay Thai, Kickboxing e Jiu-jitsu.

Agora, o representante da Blacktiger terá pela frente o desafio de superar Glauco Tormenta e conquistar o título peso-pena do Mamute Fight. A preparação tem sido direcionada para corrigir os erros da última apresentação e chegar em condições de disputar o cinturão.

Sobre a expectativa para o confronto, o lutador destacou a importância da oportunidade e a motivação para se recuperar do último resultado:

"Sei da importância dessa luta e do adversário que vou enfrentar. Venho de um grande aprendizado e mostrarei que existe nível nessa parada. Estou trabalhando muito forte, corrigindo meus erros e preparado para dar o meu melhor dentro do cage. Quero conquistar esse cinturão e vou mostrar que estou pronto para desafio maiores!", afirmou Gustavo.

Mamute Fight 14 terá programação com diferentes modalidades

O Mamute Fight Champion 14 contará com combates distribuídos entre os cards principal, preliminar e precoce. A programação reunirá atletas em diferentes confrontos, com destaque para a disputa profissional pelo cinturão peso-pena entre Gustavo Negromonte e Glauco Tormenta.

As lutas começam às 20h, na Arena Mamute Fight, em São Lourenço da Mata.

Sobre o evento

Idealizado pelo atleta e empresário Maicon 'Mamute' e realizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, o Mamute Fight Championship vem ampliando sua presença no cenário das artes marciais em Pernambuco. A organização promove competições que reúnem atletas locais e de outras regiões em diferentes modalidades de esportes de combate, como MMA, boxe, Muay Thai, Kickboxing, K1 e jiu-jitsu.

A iniciativa também contribui para dar visibilidade aos atletas e fortalecer o cenário das lutas no estado.

Os ingressos para a 14ª edição estão disponíveis pela internet, por meio da plataforma Evenyx.

Serviço

- Evento: Mamute Fight Champion 14

- Data: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026

- Horário: A partir das 20h

- Local: Arena Mamute Fight, São Lourenço da Mata – PE

- Atração: Gustavo Negromonte x Glauco Tormenta – disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg)

- Ingressos: Evenyx